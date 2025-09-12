Goatseus Maximus (GOAT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Goatseus Maximus kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GOAT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Goatseus Maximus kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Goatseus Maximus kainos prognozė
$0.10115
+10.87%
USD
Faktinis
Prognozė
Goatseus Maximus Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Goatseus Maximus galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.10115 prekybos kainą 2025 m.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Goatseus Maximus galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.106207 prekybos kainą 2026 m.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GOAT ateities kaina yra $ 0.111517 su 10.25% augimo norma.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GOAT ateities kaina yra $ 0.117093 su 15.76% augimo norma.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOAT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.122948, o augimo norma – 21.55%.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GOAT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.129095, o augimo norma – 27.63%.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Goatseus Maximus kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.210283 prekybos kainą.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Goatseus Maximus kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.342529 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.10115
    0.00%
  • 2026
    $ 0.106207
    5.00%
  • 2027
    $ 0.111517
    10.25%
  • 2028
    $ 0.117093
    15.76%
  • 2029
    $ 0.122948
    21.55%
  • 2030
    $ 0.129095
    27.63%
  • 2031
    $ 0.135550
    34.01%
  • 2032
    $ 0.142328
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.149444
    47.75%
  • 2034
    $ 0.156916
    55.13%
  • 2035
    $ 0.164762
    62.89%
  • 2036
    $ 0.173000
    71.03%
  • 2037
    $ 0.181650
    79.59%
  • 2038
    $ 0.190733
    88.56%
  • 2039
    $ 0.200270
    97.99%
  • 2040
    $ 0.210283
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Goatseus Maximus kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.10115
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.101163
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.101246
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.101565
    0.41%
Goatseus Maximus (GOAT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GOAT kaina yra $0.10115. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GOAT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.101163. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GOAT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.101246. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Goatseus Maximus (GOAT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GOAT kaina yra $0.101565. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Goatseus Maximus kainų statistika

$ 0.10115
$ 0.10115$ 0.10115

+10.87%

$ 101.34M
$ 101.34M$ 101.34M

999.99M
999.99M 999.99M

$ 860.18K
$ 860.18K$ 860.18K

--

Naujausia GOAT kaina yra $ 0.10115. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +10.87%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 860.18K.
Be to, GOAT turi 999.99M apyvartą ir $ 101.34M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Goatseus Maximus (GOAT)

Bandote įsigyti GOAT? Dabar galite GOAT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Goatseus Maximus ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GOAT dabar

Goatseus Maximus istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Goatseus Maximus, dabartinė Goatseus Maximus kaina yra 0.10134USD. Apyvartinė Goatseus Maximus (GOAT) pasiūla yra 0.00 GOAT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $101.34M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.007670
    $ 0.10757
    $ 0.08999
  • 7 dienos
    0.23%
    $ 0.018990
    $ 0.1082
    $ 0.07955
  • 30 dienų
    -0.08%
    $ -0.008980
    $ 0.11279
    $ 0.06869
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Goatseus Maximus kaina pasikeitė $0.007670, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Goatseus Maximus buvo prekiaujama aukščiausia $0.1082 ir žemiausia $0.07955. Kainos pokytis buvo 0.23%. Ši naujausia tendencija parodo GOAT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Goatseus Maximus įvyko -0.08%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.008980 vertę. Tai rodo, kad GOAT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Goatseus Maximus kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GOAT kainų istoriją

Kaip veikia Goatseus Maximus (GOAT) kainų prognozės modulis?

Goatseus Maximus Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GOAT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Goatseus Maximus ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GOAT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Goatseus Maximus kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GOAT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GOAT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Goatseus Maximus potencialą.

Kodėl GOAT kainų prognozė yra svarbi?

GOAT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GOAT dabar?
Pagal jūsų prognozes, GOAT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GOAT kainų prognozė?
Remiantis Goatseus Maximus (GOAT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GOAT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GOAT 2026 m.?
1 vieneto Goatseus Maximus (GOAT) kaina šiandien yra $0.10115. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GOAT kaina 2027 m.?
Goatseus Maximus (GOAT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GOAT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GOAT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Goatseus Maximus (GOAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GOAT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Goatseus Maximus (GOAT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GOAT 2030 m.?
1 vieneto Goatseus Maximus (GOAT) kaina šiandien yra $0.10115. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GOAT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GOAT kainų prognozė 2040 metams?
Goatseus Maximus (GOAT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GOAT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:05:29(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.