Fly Trade (FLY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fly Trade kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FLY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fly Trade kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fly Trade kainos prognozė
$0.07132
$0.07132$0.07132
-0.41%
USD
Faktinis
Prognozė
Fly Trade Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fly Trade (FLY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fly Trade galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.07132 prekybos kainą 2025 m.

Fly Trade (FLY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fly Trade galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.074886 prekybos kainą 2026 m.

Fly Trade (FLY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FLY ateities kaina yra $ 0.078630 su 10.25% augimo norma.

Fly Trade (FLY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FLY ateities kaina yra $ 0.082561 su 15.76% augimo norma.

Fly Trade (FLY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.086689, o augimo norma – 21.55%.

Fly Trade (FLY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.091024, o augimo norma – 27.63%.

Fly Trade (FLY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fly Trade kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.148269 prekybos kainą.

Fly Trade (FLY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fly Trade kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.241514 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.07132
    0.00%
  • 2026
    $ 0.074886
    5.00%
  • 2027
    $ 0.078630
    10.25%
  • 2028
    $ 0.082561
    15.76%
  • 2029
    $ 0.086689
    21.55%
  • 2030
    $ 0.091024
    27.63%
  • 2031
    $ 0.095575
    34.01%
  • 2032
    $ 0.100354
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.105372
    47.75%
  • 2034
    $ 0.110640
    55.13%
  • 2035
    $ 0.116172
    62.89%
  • 2036
    $ 0.121981
    71.03%
  • 2037
    $ 0.128080
    79.59%
  • 2038
    $ 0.134484
    88.56%
  • 2039
    $ 0.141208
    97.99%
  • 2040
    $ 0.148269
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fly Trade kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.07132
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.071329
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.071388
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.071613
    0.41%
Fly Trade (FLY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FLY kaina yra $0.07132. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fly Trade (FLY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FLY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.071329. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fly Trade (FLY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FLY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.071388. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fly Trade (FLY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FLY kaina yra $0.071613. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fly Trade kainų statistika

$ 0.07132
$ 0.07132$ 0.07132

-0.41%

$ 953.26K
$ 953.26K$ 953.26K

13.37M
13.37M 13.37M

$ 54.16K
$ 54.16K$ 54.16K

--

Naujausia FLY kaina yra $ 0.07132. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.41%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.16K.
Be to, FLY turi 13.37M apyvartą ir $ 953.26K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Fly Trade (FLY)

Bandote įsigyti FLY? Dabar galite FLY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Fly Trade ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FLY dabar

Fly Trade istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fly Trade, dabartinė Fly Trade kaina yra 0.07132USD. Apyvartinė Fly Trade (FLY) pasiūla yra 0.00 FLY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $953.26K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000369
    $ 0.07272
    $ 0.07103
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.00272
    $ 0.0741
    $ 0.07031
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.015310
    $ 0.08871
    $ 0.0698
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fly Trade kaina pasikeitė $-0.000369, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fly Trade buvo prekiaujama aukščiausia $0.0741 ir žemiausia $0.07031. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo FLY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fly Trade įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.015310 vertę. Tai rodo, kad FLY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Fly Trade kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FLY kainų istoriją

Kaip veikia Fly Trade (FLY) kainų prognozės modulis?

Fly Trade Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FLY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fly Trade ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FLY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fly Trade kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FLY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FLY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fly Trade potencialą.

Kodėl FLY kainų prognozė yra svarbi?

FLY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FLY dabar?
Pagal jūsų prognozes, FLY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FLY kainų prognozė?
Remiantis Fly Trade (FLY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FLY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FLY 2026 m.?
1 vieneto Fly Trade (FLY) kaina šiandien yra $0.07132. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FLY kaina 2027 m.?
Fly Trade (FLY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FLY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FLY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fly Trade (FLY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FLY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fly Trade (FLY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FLY 2030 m.?
1 vieneto Fly Trade (FLY) kaina šiandien yra $0.07132. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FLY kainų prognozė 2040 metams?
Fly Trade (FLY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FLY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.