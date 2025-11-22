ERA (ERA) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite ERA kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ERA augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte ERA kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

ERA kainos prognozė
$0.2526
-4.06%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:36:52(UTC+8)

ERA Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

ERA (ERA) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, ERA galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.2526 prekybos kainą 2025 m.

ERA (ERA) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, ERA galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.26523 prekybos kainą 2026 m.

ERA (ERA) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ERA ateities kaina yra $ 0.278491 su 10.25% augimo norma.

ERA (ERA) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ERA ateities kaina yra $ 0.292416 su 15.76% augimo norma.

ERA (ERA) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ERA 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.307036, o augimo norma – 21.55%.

ERA (ERA) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ERA 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.322388, o augimo norma – 27.63%.

ERA (ERA) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. ERA kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.525137 prekybos kainą.

ERA (ERA) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. ERA kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.855393 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.2526
    0.00%
  • 2026
    $ 0.26523
    5.00%
  • 2027
    $ 0.278491
    10.25%
  • 2028
    $ 0.292416
    15.76%
  • 2029
    $ 0.307036
    21.55%
  • 2030
    $ 0.322388
    27.63%
  • 2031
    $ 0.338508
    34.01%
  • 2032
    $ 0.355433
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.373205
    47.75%
  • 2034
    $ 0.391865
    55.13%
  • 2035
    $ 0.411458
    62.89%
  • 2036
    $ 0.432031
    71.03%
  • 2037
    $ 0.453633
    79.59%
  • 2038
    $ 0.476314
    88.56%
  • 2039
    $ 0.500130
    97.99%
  • 2040
    $ 0.525137
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės ERA kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.2526
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.252634
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.252842
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.253638
    0.41%
ERA (ERA) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ERA kaina yra $0.2526. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

ERA (ERA) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ERA, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.252634. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

ERA (ERA) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ERA, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.252842. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

ERA (ERA) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ERA kaina yra $0.253638. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė ERA kainų statistika

$ 0.2526
$ 37.50M

-4.06%

$ 37.50M
148.50M

148.50M
$ 958.26K

$ 958.26K
--

--

Naujausia ERA kaina yra $ 0.2526. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -4.06%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 958.26K.
Be to, ERA turi 148.50M apyvartą ir $ 37.50M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti ERA (ERA)

Bandote įsigyti ERA? Dabar galite ERA įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti ERA ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ERA dabar

ERA istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje ERA, dabartinė ERA kaina yra 0.2525USD. Apyvartinė ERA (ERA) pasiūla yra 0.00 ERA, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $37.50M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.06%
    $ -0.017299
    $ 0.2934
    $ 0.2456
  • 7 dienos
    0.12%
    $ 0.027499
    $ 0.2934
    $ 0.2216
  • 30 dienų
    -0.24%
    $ -0.083100
    $ 0.388
    $ 0.2145
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas ERA kaina pasikeitė $-0.017299, atspindinti -0.06% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas ERA buvo prekiaujama aukščiausia $0.2934 ir žemiausia $0.2216. Kainos pokytis buvo 0.12%. Ši naujausia tendencija parodo ERA potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį ERA įvyko -0.24%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.083100 vertę. Tai rodo, kad ERA artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą ERA kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ERA kainų istoriją

Kaip veikia ERA (ERA) kainų prognozės modulis?

ERA Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ERA kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius ERA ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ERA būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti ERA kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ERA ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ERA pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą ERA potencialą.

Kodėl ERA kainų prognozė yra svarbi?

ERA kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ERA dabar?
Pagal jūsų prognozes, ERA pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ERA kainų prognozė?
Remiantis ERA (ERA) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ERA kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ERA 2026 m.?
1 vieneto ERA (ERA) kaina šiandien yra $0.2526. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ERA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ERA kaina 2027 m.?
ERA (ERA) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ERA kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ERA kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ERA (ERA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ERA kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, ERA (ERA) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ERA 2030 m.?
1 vieneto ERA (ERA) kaina šiandien yra $0.2526. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ERA padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ERA kainų prognozė 2040 metams?
ERA (ERA) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ERA kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.