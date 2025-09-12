DODO (DODO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DODO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DODO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DODO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DODO kainos prognozė
$0.04825
+1.68%
USD
Faktinis
Prognozė
DODO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DODO (DODO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DODO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04825 prekybos kainą 2025 m.

DODO (DODO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DODO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.050662 prekybos kainą 2026 m.

DODO (DODO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DODO ateities kaina yra $ 0.053195 su 10.25% augimo norma.

DODO (DODO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DODO ateities kaina yra $ 0.055855 su 15.76% augimo norma.

DODO (DODO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DODO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.058648, o augimo norma – 21.55%.

DODO (DODO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DODO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.061580, o augimo norma – 27.63%.

DODO (DODO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DODO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.100308 prekybos kainą.

DODO (DODO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DODO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.163391 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.04825
    0.00%
  • 2026
    $ 0.050662
    5.00%
  • 2027
    $ 0.053195
    10.25%
  • 2028
    $ 0.055855
    15.76%
  • 2029
    $ 0.058648
    21.55%
  • 2030
    $ 0.061580
    27.63%
  • 2031
    $ 0.064659
    34.01%
  • 2032
    $ 0.067892
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.071287
    47.75%
  • 2034
    $ 0.074851
    55.13%
  • 2035
    $ 0.078594
    62.89%
  • 2036
    $ 0.082523
    71.03%
  • 2037
    $ 0.086650
    79.59%
  • 2038
    $ 0.090982
    88.56%
  • 2039
    $ 0.095531
    97.99%
  • 2040
    $ 0.100308
    107.89%
Trumpalaikės DODO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.04825
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.048256
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.048296
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.048448
    0.41%
DODO (DODO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DODO kaina yra $0.04825. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DODO (DODO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DODO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.048256. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DODO (DODO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DODO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.048296. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DODO (DODO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DODO kaina yra $0.048448. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DODO kainų statistika

$ 0.04825
+1.68%

$ 35.02M
725.70M
$ 428.05K
--

Naujausia DODO kaina yra $ 0.04825. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.68%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 428.05K.
Be to, DODO turi 725.70M apyvartą ir $ 35.02M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DODO (DODO)

Bandote įsigyti DODO? Dabar galite DODO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DODO ir pradėkite MEXC dabar!

DODO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DODO, dabartinė DODO kaina yra 0.04825USD. Apyvartinė DODO (DODO) pasiūla yra 0.00 DODO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $35.02M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000219
    $ 0.04939
    $ 0.04739
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.003560
    $ 0.0505
    $ 0.04324
  • 30 dienų
    -0.00%
    $ -0.000399
    $ 0.0505
    $ 0.04257
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DODO kaina pasikeitė $-0.000219, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DODO buvo prekiaujama aukščiausia $0.0505 ir žemiausia $0.04324. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo DODO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DODO įvyko -0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000399 vertę. Tai rodo, kad DODO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DODO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Kaip veikia DODO (DODO) kainų prognozės modulis?

DODO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DODO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DODO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DODO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DODO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DODO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DODO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DODO potencialą.

Kodėl DODO kainų prognozė yra svarbi?

DODO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DODO dabar?
Pagal jūsų prognozes, DODO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DODO kainų prognozė?
Remiantis DODO (DODO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DODO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DODO 2026 m.?
1 vieneto DODO (DODO) kaina šiandien yra $0.04825. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DODO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DODO kaina 2027 m.?
DODO (DODO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DODO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DODO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DODO (DODO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DODO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DODO (DODO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DODO 2030 m.?
1 vieneto DODO (DODO) kaina šiandien yra $0.04825. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DODO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DODO kainų prognozė 2040 metams?
DODO (DODO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DODO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.