DAO Maker (DAO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DAO Maker kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DAO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DAO Maker kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DAO Maker kainos prognozė
$0.1204
$0.1204$0.1204
+0.50%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:48:43(UTC+8)

DAO Maker Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DAO Maker (DAO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DAO Maker galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.1204 prekybos kainą 2025 m.

DAO Maker (DAO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DAO Maker galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.12642 prekybos kainą 2026 m.

DAO Maker (DAO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DAO ateities kaina yra $ 0.132741 su 10.25% augimo norma.

DAO Maker (DAO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DAO ateities kaina yra $ 0.139378 su 15.76% augimo norma.

DAO Maker (DAO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DAO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.146346, o augimo norma – 21.55%.

DAO Maker (DAO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DAO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.153664, o augimo norma – 27.63%.

DAO Maker (DAO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DAO Maker kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.250302 prekybos kainą.

DAO Maker (DAO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DAO Maker kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.407717 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.1204
    0.00%
  • 2026
    $ 0.12642
    5.00%
  • 2027
    $ 0.132741
    10.25%
  • 2028
    $ 0.139378
    15.76%
  • 2029
    $ 0.146346
    21.55%
  • 2030
    $ 0.153664
    27.63%
  • 2031
    $ 0.161347
    34.01%
  • 2032
    $ 0.169414
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.177885
    47.75%
  • 2034
    $ 0.186779
    55.13%
  • 2035
    $ 0.196118
    62.89%
  • 2036
    $ 0.205924
    71.03%
  • 2037
    $ 0.216221
    79.59%
  • 2038
    $ 0.227032
    88.56%
  • 2039
    $ 0.238383
    97.99%
  • 2040
    $ 0.250302
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DAO Maker kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.1204
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.120416
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.120515
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.120894
    0.41%
DAO Maker (DAO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DAO kaina yra $0.1204. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DAO Maker (DAO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DAO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.120416. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DAO Maker (DAO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DAO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.120515. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DAO Maker (DAO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DAO kaina yra $0.120894. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DAO Maker kainų statistika

$ 0.1204
$ 0.1204$ 0.1204

+0.50%

$ 24.44M
$ 24.44M$ 24.44M

202.96M
202.96M 202.96M

$ 159.83K
$ 159.83K$ 159.83K

--

Naujausia DAO kaina yra $ 0.1204. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.50%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 159.83K.
Be to, DAO turi 202.96M apyvartą ir $ 24.44M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DAO Maker (DAO)

Bandote įsigyti DAO? Dabar galite DAO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DAO Maker ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DAO dabar

DAO Maker istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DAO Maker, dabartinė DAO Maker kaina yra 0.1204USD. Apyvartinė DAO Maker (DAO) pasiūla yra 0.00 DAO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $24.44M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000299
    $ 0.122
    $ 0.118
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.003199
    $ 0.1306
    $ 0.1142
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.003200
    $ 0.1308
    $ 0.112
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DAO Maker kaina pasikeitė $0.000299, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DAO Maker buvo prekiaujama aukščiausia $0.1306 ir žemiausia $0.1142. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo DAO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DAO Maker įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003200 vertę. Tai rodo, kad DAO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DAO Maker kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DAO kainų istoriją

Kaip veikia DAO Maker (DAO) kainų prognozės modulis?

DAO Maker Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DAO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DAO Maker ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DAO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DAO Maker kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DAO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DAO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DAO Maker potencialą.

Kodėl DAO kainų prognozė yra svarbi?

DAO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DAO dabar?
Pagal jūsų prognozes, DAO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DAO kainų prognozė?
Remiantis DAO Maker (DAO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DAO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DAO 2026 m.?
1 vieneto DAO Maker (DAO) kaina šiandien yra $0.1204. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DAO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DAO kaina 2027 m.?
DAO Maker (DAO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DAO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DAO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DAO Maker (DAO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DAO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DAO Maker (DAO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DAO 2030 m.?
1 vieneto DAO Maker (DAO) kaina šiandien yra $0.1204. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DAO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DAO kainų prognozė 2040 metams?
DAO Maker (DAO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DAO kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:48:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.