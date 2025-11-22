Collector Crypt (CARDS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Collector Crypt kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CARDS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Collector Crypt kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Collector Crypt kainos prognozė
$0.04076
-1.64%
USD
Faktinis
Prognozė
Collector Crypt Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Collector Crypt galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.04076 prekybos kainą 2025 m.

Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Collector Crypt galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.042798 prekybos kainą 2026 m.

Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CARDS ateities kaina yra $ 0.044937 su 10.25% augimo norma.

Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CARDS ateities kaina yra $ 0.047184 su 15.76% augimo norma.

Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CARDS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.049544, o augimo norma – 21.55%.

Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CARDS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.052021, o augimo norma – 27.63%.

Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Collector Crypt kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.084737 prekybos kainą.

Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Collector Crypt kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.138027 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.04076
    0.00%
  • 2026
    $ 0.042798
    5.00%
  • 2027
    $ 0.044937
    10.25%
  • 2028
    $ 0.047184
    15.76%
  • 2029
    $ 0.049544
    21.55%
  • 2030
    $ 0.052021
    27.63%
  • 2031
    $ 0.054622
    34.01%
  • 2032
    $ 0.057353
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.060221
    47.75%
  • 2034
    $ 0.063232
    55.13%
  • 2035
    $ 0.066393
    62.89%
  • 2036
    $ 0.069713
    71.03%
  • 2037
    $ 0.073199
    79.59%
  • 2038
    $ 0.076859
    88.56%
  • 2039
    $ 0.080702
    97.99%
  • 2040
    $ 0.084737
    107.89%
Trumpalaikės Collector Crypt kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.04076
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.040765
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.040799
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.040927
    0.41%
Collector Crypt (CARDS) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma CARDS kaina yra $0.04076.

Collector Crypt (CARDS) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė CARDS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.040765.

Collector Crypt (CARDS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CARDS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.040799.

Collector Crypt (CARDS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CARDS kaina yra $0.040927.

Dabartinė Collector Crypt kainų statistika

$ 0.04076
--
--
$ 63.14K
Naujausia CARDS kaina yra $ 0.04076. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.64%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 63.14K.
Be to, CARDS turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Collector Crypt (CARDS)

Bandote įsigyti CARDS? Dabar galite CARDS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų.

Sužinokite, kaip įsigyti CARDS dabar

Collector Crypt istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Collector Crypt, dabartinė Collector Crypt kaina yra 0.0408USD.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000609
    $ 0.04303
    $ 0.03929
  • 7 dienos
    -0.35%
    $ -0.022599
    $ 0.06536
    $ 0.03779
  • 30 dienų
    -0.64%
    $ -0.0751
    $ 0.165
    $ 0.03779
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Collector Crypt kaina pasikeitė $-0.000609, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Collector Crypt buvo prekiaujama aukščiausia $0.06536 ir žemiausia $0.03779. Kainos pokytis buvo -0.35%. Ši naujausia tendencija parodo CARDS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Collector Crypt įvyko -0.64%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.0751 vertę. Tai rodo, kad CARDS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Collector Crypt kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CARDS kainų istoriją

Kaip veikia Collector Crypt (CARDS) kainų prognozės modulis?

Collector Crypt Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CARDS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Collector Crypt ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CARDS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Collector Crypt kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CARDS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CARDS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Collector Crypt potencialą.

Kodėl CARDS kainų prognozė yra svarbi?

CARDS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CARDS dabar?
Pagal jūsų prognozes, CARDS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CARDS kainų prognozė?
Remiantis Collector Crypt (CARDS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CARDS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CARDS 2026 m.?
1 vieneto Collector Crypt (CARDS) kaina šiandien yra $0.04076. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CARDS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CARDS kaina 2027 m.?
Collector Crypt (CARDS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CARDS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CARDS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Collector Crypt (CARDS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CARDS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Collector Crypt (CARDS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CARDS 2030 m.?
1 vieneto Collector Crypt (CARDS) kaina šiandien yra $0.04076. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CARDS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CARDS kainų prognozė 2040 metams?
Collector Crypt (CARDS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CARDS kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.