Lorenzo Protocol (BANK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Lorenzo Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BANK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Lorenzo Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Lorenzo Protocol kainos prognozė
$0.06956
$0.06956$0.06956
+2.45%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:32:27(UTC+8)

Lorenzo Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Lorenzo Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06956 prekybos kainą 2025 m.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Lorenzo Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.073038 prekybos kainą 2026 m.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BANK ateities kaina yra $ 0.076689 su 10.25% augimo norma.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BANK ateities kaina yra $ 0.080524 su 15.76% augimo norma.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BANK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.084550, o augimo norma – 21.55%.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BANK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.088778, o augimo norma – 27.63%.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Lorenzo Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.144610 prekybos kainą.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Lorenzo Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.235554 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06956
    0.00%
  • 2026
    $ 0.073038
    5.00%
  • 2027
    $ 0.076689
    10.25%
  • 2028
    $ 0.080524
    15.76%
  • 2029
    $ 0.084550
    21.55%
  • 2030
    $ 0.088778
    27.63%
  • 2031
    $ 0.093217
    34.01%
  • 2032
    $ 0.097877
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.102771
    47.75%
  • 2034
    $ 0.107910
    55.13%
  • 2035
    $ 0.113305
    62.89%
  • 2036
    $ 0.118971
    71.03%
  • 2037
    $ 0.124919
    79.59%
  • 2038
    $ 0.131165
    88.56%
  • 2039
    $ 0.137724
    97.99%
  • 2040
    $ 0.144610
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Lorenzo Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06956
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.069569
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.069626
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.069845
    0.41%
Lorenzo Protocol (BANK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BANK kaina yra $0.06956. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BANK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.069569. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BANK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.069626. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Lorenzo Protocol (BANK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BANK kaina yra $0.069845. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Lorenzo Protocol kainų statistika

$ 0.06956
$ 0.06956$ 0.06956

+2.45%

$ 12.15M
$ 12.15M$ 12.15M

174.65M
174.65M 174.65M

$ 68.43K
$ 68.43K$ 68.43K

--

Naujausia BANK kaina yra $ 0.06956. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.45%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 68.43K.
Be to, BANK turi 174.65M apyvartą ir $ 12.15M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Lorenzo Protocol (BANK)

Bandote įsigyti BANK? Dabar galite BANK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Lorenzo Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BANK dabar

Lorenzo Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Lorenzo Protocol, dabartinė Lorenzo Protocol kaina yra 0.06956USD. Apyvartinė Lorenzo Protocol (BANK) pasiūla yra 0.00 BANK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12.15M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.001180
    $ 0.07025
    $ 0.06767
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.005979
    $ 0.07049
    $ 0.06283
  • 30 dienų
    0.07%
    $ 0.004299
    $ 0.08335
    $ 0.05271
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Lorenzo Protocol kaina pasikeitė $0.001180, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Lorenzo Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.07049 ir žemiausia $0.06283. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo BANK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Lorenzo Protocol įvyko 0.07%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.004299 vertę. Tai rodo, kad BANK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Lorenzo Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BANK kainų istoriją

Kaip veikia Lorenzo Protocol (BANK) kainų prognozės modulis?

Lorenzo Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BANK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Lorenzo Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BANK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Lorenzo Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BANK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BANK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Lorenzo Protocol potencialą.

Kodėl BANK kainų prognozė yra svarbi?

BANK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BANK dabar?
Pagal jūsų prognozes, BANK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BANK kainų prognozė?
Remiantis Lorenzo Protocol (BANK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BANK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BANK 2026 m.?
1 vieneto Lorenzo Protocol (BANK) kaina šiandien yra $0.06956. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BANK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BANK kaina 2027 m.?
Lorenzo Protocol (BANK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BANK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BANK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lorenzo Protocol (BANK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BANK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Lorenzo Protocol (BANK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BANK 2030 m.?
1 vieneto Lorenzo Protocol (BANK) kaina šiandien yra $0.06956. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BANK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BANK kainų prognozė 2040 metams?
Lorenzo Protocol (BANK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BANK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:32:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.