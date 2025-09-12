Adventure Gold (AGLD) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Adventure Gold kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AGLD augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Adventure Gold kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Adventure Gold kainos prognozė
$0.6907
$0.6907$0.6907
+2.11%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:32:51(UTC+8)

Adventure Gold Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Adventure Gold galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.6907 prekybos kainą 2025 m.

Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Adventure Gold galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.725235 prekybos kainą 2026 m.

Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AGLD ateities kaina yra $ 0.761496 su 10.25% augimo norma.

Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AGLD ateities kaina yra $ 0.799571 su 15.76% augimo norma.

Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGLD 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.839550, o augimo norma – 21.55%.

Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AGLD 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.881527, o augimo norma – 27.63%.

Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Adventure Gold kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 1.4359 prekybos kainą.

Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Adventure Gold kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 2.3389 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.6907
    0.00%
  • 2026
    $ 0.725235
    5.00%
  • 2027
    $ 0.761496
    10.25%
  • 2028
    $ 0.799571
    15.76%
  • 2029
    $ 0.839550
    21.55%
  • 2030
    $ 0.881527
    27.63%
  • 2031
    $ 0.925604
    34.01%
  • 2032
    $ 0.971884
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.0204
    47.75%
  • 2034
    $ 1.0715
    55.13%
  • 2035
    $ 1.1250
    62.89%
  • 2036
    $ 1.1813
    71.03%
  • 2037
    $ 1.2403
    79.59%
  • 2038
    $ 1.3024
    88.56%
  • 2039
    $ 1.3675
    97.99%
  • 2040
    $ 1.4359
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Adventure Gold kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.6907
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.690794
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.691362
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.693538
    0.41%
Adventure Gold (AGLD) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma AGLD kaina yra $0.6907. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Adventure Gold (AGLD) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė AGLD, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.690794. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Adventure Gold (AGLD) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AGLD, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.691362. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Adventure Gold (AGLD) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AGLD kaina yra $0.693538. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Adventure Gold kainų statistika

$ 0.6907
$ 0.6907$ 0.6907

+2.11%

$ 53.40M
$ 53.40M$ 53.40M

77.31M
77.31M 77.31M

$ 915.84K
$ 915.84K$ 915.84K

--

Naujausia AGLD kaina yra $ 0.6907. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.11%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 915.84K.
Be to, AGLD turi 77.31M apyvartą ir $ 53.40M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Adventure Gold (AGLD)

Bandote įsigyti AGLD? Dabar galite AGLD įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Adventure Gold ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AGLD dabar

Adventure Gold istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Adventure Gold, dabartinė Adventure Gold kaina yra 0.6907USD. Apyvartinė Adventure Gold (AGLD) pasiūla yra 0.00 AGLD, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $53.40M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000800
    $ 0.7036
    $ 0.6734
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.021000
    $ 0.7099
    $ 0.6555
  • 30 dienų
    -0.11%
    $ -0.085999
    $ 0.7788
    $ 0.6366
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Adventure Gold kaina pasikeitė $-0.000800, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Adventure Gold buvo prekiaujama aukščiausia $0.7099 ir žemiausia $0.6555. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo AGLD potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Adventure Gold įvyko -0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.085999 vertę. Tai rodo, kad AGLD artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Adventure Gold kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AGLD kainų istoriją

Kaip veikia Adventure Gold (AGLD) kainų prognozės modulis?

Adventure Gold Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AGLD kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Adventure Gold ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AGLD būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Adventure Gold kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AGLD ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AGLD pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Adventure Gold potencialą.

Kodėl AGLD kainų prognozė yra svarbi?

AGLD kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AGLD dabar?
Pagal jūsų prognozes, AGLD pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AGLD kainų prognozė?
Remiantis Adventure Gold (AGLD) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AGLD kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AGLD 2026 m.?
1 vieneto Adventure Gold (AGLD) kaina šiandien yra $0.6907. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AGLD kaina 2027 m.?
Adventure Gold (AGLD) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AGLD kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AGLD kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Adventure Gold (AGLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AGLD kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Adventure Gold (AGLD) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AGLD 2030 m.?
1 vieneto Adventure Gold (AGLD) kaina šiandien yra $0.6907. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AGLD padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AGLD kainų prognozė 2040 metams?
Adventure Gold (AGLD) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AGLD kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:32:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.