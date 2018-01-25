Zilliqa (ZIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zilliqa (ZIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zilliqa (ZIL) Informacije Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management. Službena web stranica: https://www.zilliqa.com/ Bijela knjiga: https://docs.zilliqa.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://viewblock.io/zilliqa Kupi ZIL odmah!

Zilliqa (ZIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zilliqa (ZIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 219.00M $ 219.00M $ 219.00M Ukupna količina: $ 20.20B $ 20.20B $ 20.20B Količina u optjecaju: $ 19.52B $ 19.52B $ 19.52B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 235.62M $ 235.62M $ 235.62M Povijesni maksimum: $ 0.2564746 $ 0.2564746 $ 0.2564746 Povijesni minimum: $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 $ 0.00247720674605 Trenutna cijena: $ 0.01122 $ 0.01122 $ 0.01122 Saznajte više o cijeni Zilliqa (ZIL)

Zilliqa (ZIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zilliqa (ZIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZIL tokena, istražite ZIL cijenu tokena uživo!

