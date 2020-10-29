Wootrade Network (WOO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wootrade Network (WOO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wootrade Network (WOO) Informacije Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade. Službena web stranica: https://woo.org Bijela knjiga: https://learn.woo.org Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b Kupi WOO odmah!

Wootrade Network (WOO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wootrade Network (WOO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 126.63M $ 126.63M $ 126.63M Ukupna količina: $ 2.21B $ 2.21B $ 2.21B Količina u optjecaju: $ 1.91B $ 1.91B $ 1.91B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 146.57M $ 146.57M $ 146.57M Povijesni maksimum: $ 1.79349 $ 1.79349 $ 1.79349 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.06647 $ 0.06647 $ 0.06647 Saznajte više o cijeni Wootrade Network (WOO)

Wootrade Network (WOO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wootrade Network (WOO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WOO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WOO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WOO tokena, istražite WOO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti WOO Jeste li zainteresirani za dodavanje Wootrade Network (WOO) u svoj portfelj? Postoje razne metode kupnje WOO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Wootrade Network (WOO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena WOO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite WOO povijest cijena odmah!

WOO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WOO? Naša WOO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WOO predviđanje cijene tokena odmah!

