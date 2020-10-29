Wootrade Network (WOO) Tokenomika
Wootrade Network (WOO) Informacije
Wootrade is incubated by the top quantitative fund Kronos Research, which aims to solve the pain points of the diversified liquidity of the cryptocurrency market, and provides sufficient trading depth for users such as exchanges, wallets, and trading institutions with zero fees. At present, Wootrade products have been in operation for nearly one year and have been upgraded to version 2.0. There are more than 10 exchanges and trading institutions connected, including Gate.io, hoo.com, MXC, Oneboat Capital, Genesis Block, etc. A total of over 65,000 end users have used its trading depth through the exchanges cooperating with Wootrade.
Wootrade Network (WOO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wootrade Network (WOO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Wootrade Network (WOO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Wootrade Network (WOO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj WOO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja WOO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku WOO tokena, istražite WOO cijenu tokena uživo!
Kako kupiti WOO
Jeste li zainteresirani za dodavanje Wootrade Network (WOO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje WOO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.
Wootrade Network (WOO) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena WOO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
WOO Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide WOO? Naša WOO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
Kupite Wootrade Network (WOO)
Iznos
1 WOO = 0.06647 USD