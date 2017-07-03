STORJ (STORJ) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u STORJ (STORJ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

Službena web stranica:
https://storj.io/
Bijela knjiga:
https://storj.io/storj.pdf
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/Storj

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STORJ (STORJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 105.20M
Ukupna količina:
$ 425.00M
Količina u optjecaju:
$ 418.97M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 106.72M
Povijesni maksimum:
$ 3.8268
Povijesni minimum:
$ 0.0483529328365
Trenutna cijena:
$ 0.2511
STORJ (STORJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike STORJ (STORJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj STORJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja STORJ tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku STORJ tokena, istražite STORJ cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

