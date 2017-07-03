STORJ (STORJ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u STORJ (STORJ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

STORJ (STORJ) Informacije Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere. Službena web stranica: https://storj.io/ Bijela knjiga: https://storj.io/storj.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/Storj Kupi STORJ odmah!

STORJ (STORJ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za STORJ (STORJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 105.20M $ 105.20M $ 105.20M Ukupna količina: $ 425.00M $ 425.00M $ 425.00M Količina u optjecaju: $ 418.97M $ 418.97M $ 418.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 106.72M $ 106.72M $ 106.72M Povijesni maksimum: $ 3.8268 $ 3.8268 $ 3.8268 Povijesni minimum: $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 $ 0.0483529328365 Trenutna cijena: $ 0.2511 $ 0.2511 $ 0.2511 Saznajte više o cijeni STORJ (STORJ)

STORJ (STORJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike STORJ (STORJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STORJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STORJ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STORJ tokena, istražite STORJ cijenu tokena uživo!

