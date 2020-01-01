Lido Staked ETH (STETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Lido Staked ETH (STETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Lido Staked ETH (STETH) Informacije Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Službena web stranica: https://lido.fi/ Bijela knjiga: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Lido Staked ETH (STETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 37.91B $ 37.91B $ 37.91B Ukupna količina: $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M Količina u optjecaju: $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.91B $ 37.91B $ 37.91B Povijesni maksimum: $ 18,746 $ 18,746 $ 18,746 Povijesni minimum: $ 551.78459296 $ 551.78459296 $ 551.78459296 Trenutna cijena: $ 4,368.47 $ 4,368.47 $ 4,368.47 Saznajte više o cijeni Lido Staked ETH (STETH)

Lido Staked ETH (STETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Lido Staked ETH (STETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj STETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja STETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku STETH tokena, istražite STETH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti STETH Jeste li zainteresirani za dodavanje Lido Staked ETH (STETH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje STETH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Lido Staked ETH (STETH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena STETH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite STETH povijest cijena odmah!

STETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide STETH? Naša STETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte STETH predviđanje cijene tokena odmah!

