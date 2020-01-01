Resolv (RESOLV) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Resolv (RESOLV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Resolv (RESOLV) Informacije

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Službena web stranica:
https://resolv.xyz/
Bijela knjiga:
https://docs.resolv.xyz/litepaper
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1

Resolv (RESOLV) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Resolv (RESOLV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 40.32M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 280.77M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 143.61M
Povijesni maksimum:
$ 0.426
Povijesni minimum:
$ 0.12886147198616313
Trenutna cijena:
$ 0.14361
Resolv (RESOLV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Resolv (RESOLV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj RESOLV tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja RESOLV tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku RESOLV tokena, istražite RESOLV cijenu tokena uživo!

