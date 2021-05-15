Radio Caca (RACA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Radio Caca (RACA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Radio Caca (RACA) Informacije RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc. Službena web stranica: https://www.radiocaca.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0x12bb890508c125661e03b09ec06e404bc9289040 Kupi RACA odmah!

Radio Caca (RACA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Radio Caca (RACA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 500.00B $ 500.00B $ 500.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.75M $ 26.75M $ 26.75M Povijesni maksimum: $ 0.01198888 $ 0.01198888 $ 0.01198888 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000535 $ 0.0000535 $ 0.0000535 Saznajte više o cijeni Radio Caca (RACA)

Radio Caca (RACA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Radio Caca (RACA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RACA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RACA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RACA tokena, istražite RACA cijenu tokena uživo!

Radio Caca (RACA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena RACA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite RACA povijest cijena odmah!

RACA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RACA? Naša RACA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RACA predviđanje cijene tokena odmah!

