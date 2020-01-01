Pyth Network (PYTH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pyth Network (PYTH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pyth Network (PYTH) Informacije The Pyth Network is the largest and fastest-growing first-party oracle network. Pyth delivers real-time market data to financial dApps across 40+ blockchains and provides 350+ low-latency price feeds across cryptocurrencies, equities, ETFs, FX pairs, and commodities. Pyth connects high-fidelity market data from the world’s largest professional traders and exchanges to any smart contract, anywhere. Službena web stranica: https://pyth.network/ Bijela knjiga: https://pyth.network/whitepaper_v2.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/HZ1JovNiVvGrGNiiYvEozEVgZ58xaU3RKwX8eACQBCt3 Kupi PYTH odmah!

Pyth Network (PYTH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pyth Network (PYTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 877.45M $ 877.45M $ 877.45M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 5.75B $ 5.75B $ 5.75B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Povijesni maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Povijesni minimum: $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 $ 0.08123667498284516 Trenutna cijena: $ 0.1526 $ 0.1526 $ 0.1526 Saznajte više o cijeni Pyth Network (PYTH)

Pyth Network (PYTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pyth Network (PYTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PYTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PYTH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PYTH tokena, istražite PYTH cijenu tokena uživo!

Pyth Network (PYTH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PYTH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PYTH povijest cijena odmah!

