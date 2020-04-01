JUST (JST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u JUST (JST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

JUST (JST) Informacije JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Službena web stranica: https://just.network/#/ Bijela knjiga: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Istraživač blokova: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Kupi JST odmah!

JUST (JST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za JUST (JST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 336.80M $ 336.80M $ 336.80M Ukupna količina: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B Količina u optjecaju: $ 9.90B $ 9.90B $ 9.90B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 336.80M $ 336.80M $ 336.80M Povijesni maksimum: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Povijesni minimum: $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 $ 0.00476612780651 Trenutna cijena: $ 0.03402 $ 0.03402 $ 0.03402 Saznajte više o cijeni JUST (JST)

JUST (JST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike JUST (JST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JST tokena, istražite JST cijenu tokena uživo!

