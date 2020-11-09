CONFLUX (CFX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CONFLUX (CFX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CONFLUX (CFX) Informacije Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce. Službena web stranica: https://confluxnetwork.org/ Bijela knjiga: https://confluxnetwork.org/files/Conflux_Economic_Paper_20201230.pdf Istraživač blokova: https://www.confluxscan.io/ Kupi CFX odmah!

CONFLUX (CFX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CONFLUX (CFX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 875.30M $ 875.30M $ 875.30M Ukupna količina: $ 5.13B $ 5.13B $ 5.13B Količina u optjecaju: $ 5.13B $ 5.13B $ 5.13B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 875.30M $ 875.30M $ 875.30M Povijesni maksimum: $ 1.71499 $ 1.71499 $ 1.71499 Povijesni minimum: $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 $ 0.021909136906575016 Trenutna cijena: $ 0.17055 $ 0.17055 $ 0.17055 Saznajte više o cijeni CONFLUX (CFX)

CONFLUX (CFX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CONFLUX (CFX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CFX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CFX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CFX tokena, istražite CFX cijenu tokena uživo!

CONFLUX (CFX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CFX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CFX povijest cijena odmah!

CFX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CFX? Naša CFX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CFX predviđanje cijene tokena odmah!

