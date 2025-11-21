Na temelju vašeg predviđanja, Plasma bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.2378 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, Plasma bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.249690 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za XPL je $ 0.262174 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za XPL je $ 0.275283 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za XPL u 2029. je $ 0.289047 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za XPL u 2030. je $ 0.303499 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena Plasma mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.494369.

U 2050. godini, cijena Plasma mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.805275.