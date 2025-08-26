עוד על XAVI

XAVI by Virtuals סֵמֶל

XAVI by Virtuals מחיר (XAVI)

1 XAVI ל USDמחיר חי:

$0.00012297
$0.00012297
-9.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
XAVI by Virtuals (XAVI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:26:54 (UTC+8)

XAVI by Virtuals (XAVI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00011751
$ 0.00011751
24 שעות נמוך
$ 0.000142
$ 0.000142
גבוה 24 שעות

$ 0.00011751
$ 0.00011751

$ 0.000142
$ 0.000142

$ 0.00752607
$ 0.00752607

$ 0.00010642
$ 0.00010642

-0.58%

-10.74%

-41.87%

-41.87%

XAVI by Virtuals (XAVI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012113. במהלך 24 השעות האחרונות, XAVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00011751 לבין שיא של $ 0.000142, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00752607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010642.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAVI השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -10.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XAVI by Virtuals (XAVI) מידע שוק

$ 121.13K
$ 121.13K

--
--

$ 121.13K
$ 121.13K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XAVI by Virtuals הוא $ 121.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAVI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.13K.

XAVI by Virtuals (XAVI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של XAVI by Virtualsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXAVI by Virtuals ל USDהיה . $ -0.0000874441.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלXAVI by Virtuals ל USDהיה $ -0.0001028478.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של XAVI by Virtualsל USDהיה $ -0.0008681479558211206.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.74%
30 ימים$ -0.0000874441-72.19%
60 ימים$ -0.0001028478-84.90%
90 ימים$ -0.0008681479558211206-87.75%

מה זהXAVI by Virtuals (XAVI)

XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

XAVI by Virtuals (XAVI) משאב

האתר הרשמי

XAVI by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה XAVI by Virtuals (XAVI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות XAVI by Virtuals (XAVI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור XAVI by Virtuals.

בדוק את XAVI by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

XAVI למטבעות מקומיים

XAVI by Virtuals (XAVI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של XAVI by Virtuals (XAVI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על XAVI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על XAVI by Virtuals (XAVI)

כמה שווה XAVI by Virtuals (XAVI) היום?
החי XAVIהמחיר ב USD הוא 0.00012113 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי XAVI ל USD?
המחיר הנוכחי של XAVI ל USD הוא $ 0.00012113. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של XAVI by Virtuals?
שווי השוק של XAVI הוא $ 121.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של XAVI?
ההיצע במחזור של XAVI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של XAVI?
‏‏XAVI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00752607 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של XAVI?
XAVI ‏‏רשם מחירATL של 0.00010642 USD.
מהו נפח המסחר של XAVI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור XAVI הוא -- USD.
האם XAVI יעלה השנה?
XAVI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את XAVI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
XAVI by Virtuals (XAVI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.