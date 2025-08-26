XAVI by Virtuals (XAVI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00011751 גבוה 24 שעות $ 0.000142 שיא כל הזמנים $ 0.00752607 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00010642 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.58% שינוי מחיר (1D) -10.74% שינוי מחיר (7D) -41.87%

XAVI by Virtuals (XAVI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00012113. במהלך 24 השעות האחרונות, XAVI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00011751 לבין שיא של $ 0.000142, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. XAVIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00752607, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00010642.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, XAVI השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -10.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-41.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

XAVI by Virtuals (XAVI) מידע שוק

שווי שוק $ 121.13K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 121.13K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של XAVI by Virtuals הוא $ 121.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של XAVI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 121.13K.