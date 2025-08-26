עוד על WTFO

WTFO מידע על מחיר

WTFO מסמך לבן

WTFO אתר רשמי

WTFO טוקניומיקה

WTFO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

WTF Opossum סֵמֶל

WTF Opossum מחיר (WTFO)

לא רשום

1 WTFO ל USDמחיר חי:

$0.00151711
$0.00151711$0.00151711
-9.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
WTF Opossum (WTFO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:55:58 (UTC+8)

WTF Opossum (WTFO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00147622
$ 0.00147622$ 0.00147622
24 שעות נמוך
$ 0.00168323
$ 0.00168323$ 0.00168323
גבוה 24 שעות

$ 0.00147622
$ 0.00147622$ 0.00147622

$ 0.00168323
$ 0.00168323$ 0.00168323

$ 0.0019441
$ 0.0019441$ 0.0019441

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-9.80%

+16.27%

+16.27%

WTF Opossum (WTFO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00151711. במהלך 24 השעות האחרונות, WTFO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00147622 לבין שיא של $ 0.00168323, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0019441, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTFO השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -9.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WTF Opossum (WTFO) מידע שוק

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

--
----

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

854.95M
854.95M 854.95M

854,945,251.413901
854,945,251.413901 854,945,251.413901

שווי השוק הנוכחי של WTF Opossum הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTFO הוא 854.95M, עם היצע כולל של 854945251.413901. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.

WTF Opossum (WTFO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של WTF Opossumל USDהיה $ -0.000165009569126756.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWTF Opossum ל USDהיה . $ +0.0049146384.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWTF Opossum ל USDהיה $ +0.0060948449.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של WTF Opossumל USDהיה $ +0.0000170271465685208.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000165009569126756-9.80%
30 ימים$ +0.0049146384+323.95%
60 ימים$ +0.0060948449+401.74%
90 ימים$ +0.0000170271465685208+1.14%

מה זהWTF Opossum (WTFO)

WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

WTF Opossum (WTFO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

WTF Opossumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה WTF Opossum (WTFO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות WTF Opossum (WTFO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור WTF Opossum.

בדוק את WTF Opossum תחזית המחיר עכשיו‏!

WTFO למטבעות מקומיים

WTF Opossum (WTFO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של WTF Opossum (WTFO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WTFO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על WTF Opossum (WTFO)

כמה שווה WTF Opossum (WTFO) היום?
החי WTFOהמחיר ב USD הוא 0.00151711 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WTFO ל USD?
המחיר הנוכחי של WTFO ל USD הוא $ 0.00151711. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של WTF Opossum?
שווי השוק של WTFO הוא $ 1.29M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WTFO?
ההיצע במחזור של WTFO הוא 854.95M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WTFO?
‏‏WTFO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0019441 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WTFO?
WTFO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WTFO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WTFO הוא -- USD.
האם WTFO יעלה השנה?
WTFO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WTFO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:55:58 (UTC+8)

WTF Opossum (WTFO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.