WTF Opossum (WTFO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00147622 $ 0.00147622 $ 0.00147622 24 שעות נמוך $ 0.00168323 $ 0.00168323 $ 0.00168323 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00147622$ 0.00147622 $ 0.00147622 גבוה 24 שעות $ 0.00168323$ 0.00168323 $ 0.00168323 שיא כל הזמנים $ 0.0019441$ 0.0019441 $ 0.0019441 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -9.80% שינוי מחיר (7D) +16.27% שינוי מחיר (7D) +16.27%

WTF Opossum (WTFO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00151711. במהלך 24 השעות האחרונות, WTFO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00147622 לבין שיא של $ 0.00168323, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WTFOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0019441, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WTFO השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -9.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+16.27% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

WTF Opossum (WTFO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M אספקת מחזור 854.95M 854.95M 854.95M אספקה כוללת 854,945,251.413901 854,945,251.413901 854,945,251.413901

שווי השוק הנוכחי של WTF Opossum הוא $ 1.29M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WTFO הוא 854.95M, עם היצע כולל של 854945251.413901. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.29M.