Wrapped fragSOL סֵמֶל

Wrapped fragSOL מחיר (WFRAGSOL)

לא רשום

1 WFRAGSOL ל USDמחיר חי:

$200.58
$200.58$200.58
-7.90%1D
mexc
USD
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:00:46 (UTC+8)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 199.36
$ 199.36$ 199.36
24 שעות נמוך
$ 222.25
$ 222.25$ 222.25
גבוה 24 שעות

$ 199.36
$ 199.36$ 199.36

$ 222.25
$ 222.25$ 222.25

$ 222.25
$ 222.25$ 222.25

$ 100.68
$ 100.68$ 100.68

+0.25%

-7.92%

+2.72%

+2.72%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $200.6. במהלך 24 השעות האחרונות, WFRAGSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 199.36 לבין שיא של $ 222.25, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WFRAGSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 222.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 100.68.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WFRAGSOL השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) מידע שוק

$ 74.53M
$ 74.53M$ 74.53M

--
----

$ 74.47M
$ 74.47M$ 74.47M

370.95K
370.95K 370.95K

370,657.793035689
370,657.793035689 370,657.793035689

שווי השוק הנוכחי של Wrapped fragSOL הוא $ 74.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WFRAGSOL הוא 370.95K, עם היצע כולל של 370657.793035689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.47M.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Wrapped fragSOLל USDהיה $ -17.2624767377316.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped fragSOL ל USDהיה . $ +2.8551197400.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWrapped fragSOL ל USDהיה $ +71.8092032600.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Wrapped fragSOLל USDהיה $ +15.2458349914549.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -17.2624767377316-7.92%
30 ימים$ +2.8551197400+1.42%
60 ימים$ +71.8092032600+35.80%
90 ימים$ +15.2458349914549+8.23%

מה זהWrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Wrapped fragSOLתחזית מחיר (USD)

WFRAGSOL למטבעות מקומיים

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WFRAGSOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

כמה שווה Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) היום?
החי WFRAGSOLהמחיר ב USD הוא 200.6 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WFRAGSOL ל USD?
המחיר הנוכחי של WFRAGSOL ל USD הוא $ 200.6. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Wrapped fragSOL?
שווי השוק של WFRAGSOL הוא $ 74.53M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WFRAGSOL?
ההיצע במחזור של WFRAGSOL הוא 370.95K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WFRAGSOL?
‏‏WFRAGSOL השיג מחיר שיא (ATH) של 222.25 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WFRAGSOL?
WFRAGSOL ‏‏רשם מחירATL של 100.68 USD.
מהו נפח המסחר של WFRAGSOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WFRAGSOL הוא -- USD.
האם WFRAGSOL יעלה השנה?
WFRAGSOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WFRAGSOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:00:46 (UTC+8)

