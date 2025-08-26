Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 199.36 $ 199.36 $ 199.36 24 שעות נמוך $ 222.25 $ 222.25 $ 222.25 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 199.36$ 199.36 $ 199.36 גבוה 24 שעות $ 222.25$ 222.25 $ 222.25 שיא כל הזמנים $ 222.25$ 222.25 $ 222.25 המחיר הנמוך ביותר $ 100.68$ 100.68 $ 100.68 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -7.92% שינוי מחיר (7D) +2.72% שינוי מחיר (7D) +2.72%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $200.6. במהלך 24 השעות האחרונות, WFRAGSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 199.36 לבין שיא של $ 222.25, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WFRAGSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 222.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 100.68.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WFRAGSOL השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -7.92% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.72% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 74.53M$ 74.53M $ 74.53M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.47M$ 74.47M $ 74.47M אספקת מחזור 370.95K 370.95K 370.95K אספקה כוללת 370,657.793035689 370,657.793035689 370,657.793035689

שווי השוק הנוכחי של Wrapped fragSOL הוא $ 74.53M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WFRAGSOL הוא 370.95K, עם היצע כולל של 370657.793035689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.47M.