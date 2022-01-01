Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) טוקנומיקה
Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של WFRAGSOL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות WFRAGSOLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את WFRAGSOLטוקניומיקה, חקרו אתWFRAGSOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
