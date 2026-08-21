Nesa מחיר היום

מחיר Nesa (NES) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.21714, עם שינוי של 0.23% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NES ל ILS הוא ₪ 0.21714 לכל NES.

Nesa כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NES. ב‑24 השעות האחרונות, NES סחר בין ₪ 0.21331 (נמוך) ל ₪ 0.21999 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NES נע ב +0.30% בשעה האחרונה ו +4.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 1.02M.

Nesa (NES) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 1.02M₪ 1.02M ₪ 1.02M שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 217.14M₪ 217.14M ₪ 217.14M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Nesa הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 1.02M. ההיצע במחזור של NES הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 217.14M.