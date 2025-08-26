Woolly Mouse (WOOLLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00002245 $ 0.00002245 $ 0.00002245 24 שעות נמוך $ 0.0000244 $ 0.0000244 $ 0.0000244 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00002245$ 0.00002245 $ 0.00002245 גבוה 24 שעות $ 0.0000244$ 0.0000244 $ 0.0000244 שיא כל הזמנים $ 0.003208$ 0.003208 $ 0.003208 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00001761$ 0.00001761 $ 0.00001761 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.55% שינוי מחיר (1D) -5.99% שינוי מחיר (7D) -1.20% שינוי מחיר (7D) -1.20%

Woolly Mouse (WOOLLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002294. במהלך 24 השעות האחרונות, WOOLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002245 לבין שיא של $ 0.0000244, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001761.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOOLLY השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -5.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Woolly Mouse (WOOLLY) מידע שוק

שווי שוק $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.83K$ 22.83K $ 22.83K אספקת מחזור 998.76M 998.76M 998.76M אספקה כוללת 998,761,019.291762 998,761,019.291762 998,761,019.291762

שווי השוק הנוכחי של Woolly Mouse הוא $ 22.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOLLY הוא 998.76M, עם היצע כולל של 998761019.291762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.83K.