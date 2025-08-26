עוד על WOOLLY

Woolly Mouse סֵמֶל

Woolly Mouse מחיר (WOOLLY)

לא רשום

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Woolly Mouse (WOOLLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:59:47 (UTC+8)

Woolly Mouse (WOOLLY) מידע על מחיר (USD)

Woolly Mouse (WOOLLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00002294. במהלך 24 השעות האחרונות, WOOLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00002245 לבין שיא של $ 0.0000244, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003208, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001761.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOOLLY השתנה ב +0.55% במהלך השעה האחרונה, -5.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Woolly Mouse (WOOLLY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Woolly Mouse הוא $ 22.83K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOLLY הוא 998.76M, עם היצע כולל של 998761019.291762. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.83K.

Woolly Mouse (WOOLLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Woolly Mouseל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWoolly Mouse ל USDהיה . $ -0.0000012503.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWoolly Mouse ל USDהיה $ +0.0000027136.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Woolly Mouseל USDהיה $ -0.00001232078158488113.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
מה זהWoolly Mouse (WOOLLY)

This project is dedicated to spreading the scientific breakthrough of Colossal Biosciences in creating the world's first Woolly Mouse. Colossal Biosciences has engineered the mouse equivalent of woolly mammoth genes into these mice, making the world’s first woolly mice. The company is on a quest for species de-extinction and preservation. With WOOLLY, we hope to responsibly represent this historic moment in our generation.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Woolly Mouse (WOOLLY) משאב

Woolly Mouseתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Woolly Mouse (WOOLLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Woolly Mouse (WOOLLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Woolly Mouse.

בדוק את Woolly Mouse תחזית המחיר עכשיו‏!

WOOLLY למטבעות מקומיים

Woolly Mouse (WOOLLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Woolly Mouse (WOOLLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOOLLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Woolly Mouse (WOOLLY)

כמה שווה Woolly Mouse (WOOLLY) היום?
החי WOOLLYהמחיר ב USD הוא 0.00002294 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOOLLY ל USD?
המחיר הנוכחי של WOOLLY ל USD הוא $ 0.00002294. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Woolly Mouse?
שווי השוק של WOOLLY הוא $ 22.83K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOOLLY?
ההיצע במחזור של WOOLLY הוא 998.76M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOOLLY?
‏‏WOOLLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003208 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOOLLY?
WOOLLY ‏‏רשם מחירATL של 0.00001761 USD.
מהו נפח המסחר של WOOLLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOOLLY הוא -- USD.
האם WOOLLY יעלה השנה?
WOOLLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOOLLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:59:47 (UTC+8)

