עוד על FLOCKA

FLOCKA מידע על מחיר

FLOCKA אתר רשמי

FLOCKA טוקניומיקה

FLOCKA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Waka Flocka סֵמֶל

Waka Flocka מחיר (FLOCKA)

לא רשום

1 FLOCKA ל USDמחיר חי:

$0.00078288
$0.00078288$0.00078288
+8.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Waka Flocka (FLOCKA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:37:26 (UTC+8)

Waka Flocka (FLOCKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00293193
$ 0.00293193$ 0.00293193

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

+8.50%

+66.59%

+66.59%

Waka Flocka (FLOCKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FLOCKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FLOCKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00293193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FLOCKA השתנה ב -0.61% במהלך השעה האחרונה, +8.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+66.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Waka Flocka (FLOCKA) מידע שוק

$ 782.88K
$ 782.88K$ 782.88K

--
----

$ 782.88K
$ 782.88K$ 782.88K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

שווי השוק הנוכחי של Waka Flocka הוא $ 782.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FLOCKA הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999999999.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 782.88K.

Waka Flocka (FLOCKA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Waka Flockaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWaka Flocka ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלWaka Flocka ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Waka Flockaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+8.50%
30 ימים$ 0+137.74%
60 ימים$ 0+97.82%
90 ימים$ 0--

מה זהWaka Flocka (FLOCKA)

Waka Flocka $FLOCKA is a revolutionary crypto token launched by the iconic rapper Waka Flocka Flame on the Solana blockchain. Designed to merge music, entertainment, and decentralized finance, $FLOCKA offers fans exclusive access to Waka's world, including early music releases, VIP concert tickets, and special merchandise. Join the $FLOCKA community and be part of a groundbreaking movement led by one of the most influential artists in the industry.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Waka Flocka (FLOCKA) משאב

האתר הרשמי

Waka Flockaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Waka Flocka (FLOCKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Waka Flocka (FLOCKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Waka Flocka.

בדוק את Waka Flocka תחזית המחיר עכשיו‏!

FLOCKA למטבעות מקומיים

Waka Flocka (FLOCKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Waka Flocka (FLOCKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FLOCKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Waka Flocka (FLOCKA)

כמה שווה Waka Flocka (FLOCKA) היום?
החי FLOCKAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FLOCKA ל USD?
המחיר הנוכחי של FLOCKA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Waka Flocka?
שווי השוק של FLOCKA הוא $ 782.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FLOCKA?
ההיצע במחזור של FLOCKA הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FLOCKA?
‏‏FLOCKA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00293193 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FLOCKA?
FLOCKA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FLOCKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FLOCKA הוא -- USD.
האם FLOCKA יעלה השנה?
FLOCKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FLOCKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 09:37:26 (UTC+8)

Waka Flocka (FLOCKA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.