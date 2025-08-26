Vent Finance (VENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00006501$ 0.00006501 $ 0.00006501 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.23% שינוי מחיר (7D) -0.23%

Vent Finance (VENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00054654. במהלך 24 השעות האחרונות, VENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006501.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VENT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vent Finance (VENT) מידע שוק

שווי שוק $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K אספקת מחזור 250.00M 250.00M 250.00M אספקה כוללת 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vent Finance הוא $ 136.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VENT הוא 250.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.64K.