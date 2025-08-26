עוד על VENT

Vent Finance סֵמֶל

Vent Finance מחיר (VENT)

לא רשום

1 VENT ל USDמחיר חי:

$0.00054654
$0.00054654$0.00054654
0.00%1D
USD
Vent Finance (VENT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:10:50 (UTC+8)

Vent Finance (VENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.00006501
$ 0.00006501$ 0.00006501

--

--

-0.23%

-0.23%

Vent Finance (VENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00054654. במהלך 24 השעות האחרונות, VENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00006501.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VENT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Vent Finance (VENT) מידע שוק

$ 136.64K
$ 136.64K$ 136.64K

--
----

$ 136.64K
$ 136.64K$ 136.64K

250.00M
250.00M 250.00M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Vent Finance הוא $ 136.64K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VENT הוא 250.00M, עם היצע כולל של 250000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 136.64K.

Vent Finance (VENT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Vent Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVent Finance ל USDהיה . $ -0.0000148831.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלVent Finance ל USDהיה $ -0.0000666024.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Vent Financeל USDהיה $ -0.0015494476456581317.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000148831-2.72%
60 ימים$ -0.0000666024-12.18%
90 ימים$ -0.0015494476456581317-73.92%

מה זהVent Finance (VENT)

VENT is the first full-stack Cardano-Polygon community launchpad ecosystem that enables sustainable growth. The platform will open up new investment opportunities and make DeFi accessible to everyone. Combining simplicity, security, and transparency, VENT aims to reset the world's expectations of what a decentralized launchpad is and help evolve the reputation and maturity of the DeFi space and crypto ecosystem as a whole. VentUp Launchpad, the first offering within the platform is where founders share innovative blockchain projects with the communities that will join forces to fund them. - Platform-level identity verification: simple, one-time process. - Customer support throughout all stages of registration, KYC, and investment. - Projects selected by the community and vetted by the team. - Flexible Fundraising Mechanisms (IDO, Private Rounds, ISPO) - Innovative P.A.S. (Point Allocation System) allocation mechanism to reward long-term holders, true community members while enabling new users to participate. - Social features that invite verified users to interact with each other and exchange ideas with project creators. - Secure environment for trusted partners and community members to transact. - Trusted entity & team in compliance with international regulations. - Transfer functionality to allow whitelists to be delegated to eligible members. - Project Support through Incubation Partners.

Vent Finance (VENT) משאב

האתר הרשמי

Vent Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Vent Finance (VENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Vent Finance (VENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Vent Finance.

בדוק את Vent Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

VENT למטבעות מקומיים

Vent Finance (VENT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Vent Finance (VENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על VENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Vent Finance (VENT)

כמה שווה Vent Finance (VENT) היום?
החי VENTהמחיר ב USD הוא 0.00054654 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי VENT ל USD?
המחיר הנוכחי של VENT ל USD הוא $ 0.00054654. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Vent Finance?
שווי השוק של VENT הוא $ 136.64K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של VENT?
ההיצע במחזור של VENT הוא 250.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של VENT?
‏‏VENT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.18 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של VENT?
VENT ‏‏רשם מחירATL של 0.00006501 USD.
מהו נפח המסחר של VENT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור VENT הוא -- USD.
האם VENT יעלה השנה?
VENT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את VENT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
