urmom (URMOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00223261 $ 0.00223261 $ 0.00223261 24 שעות נמוך $ 0.00249847 $ 0.00249847 $ 0.00249847 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00223261$ 0.00223261 $ 0.00223261 גבוה 24 שעות $ 0.00249847$ 0.00249847 $ 0.00249847 שיא כל הזמנים $ 0.00564377$ 0.00564377 $ 0.00564377 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00161338$ 0.00161338 $ 0.00161338 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.07% שינוי מחיר (1D) -6.75% שינוי מחיר (7D) -30.16% שינוי מחיר (7D) -30.16%

urmom (URMOM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00230972. במהלך 24 השעות האחרונות, URMOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00223261 לבין שיא של $ 0.00249847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. URMOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00564377, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00161338.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, URMOM השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -6.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

urmom (URMOM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M אספקת מחזור 496.24M 496.24M 496.24M אספקה כוללת 496,239,187.6645355 496,239,187.6645355 496,239,187.6645355

שווי השוק הנוכחי של urmom הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של URMOM הוא 496.24M, עם היצע כולל של 496239187.6645355. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.