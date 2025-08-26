עוד על URMOM

urmom סֵמֶל

urmom מחיר (URMOM)

לא רשום

1 URMOM ל USDמחיר חי:

$0.00230972
-6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
urmom (URMOM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:22:18 (UTC+8)

urmom (URMOM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00223261
24 שעות נמוך
$ 0.00249847
גבוה 24 שעות

$ 0.00223261
$ 0.00249847
$ 0.00564377
$ 0.00161338
+1.07%

-6.75%

-30.16%

-30.16%

urmom (URMOM) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00230972. במהלך 24 השעות האחרונות, URMOM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00223261 לבין שיא של $ 0.00249847, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. URMOMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00564377, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00161338.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, URMOM השתנה ב +1.07% במהלך השעה האחרונה, -6.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-30.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

urmom (URMOM) מידע שוק

$ 1.14M
--
$ 1.14M
496.24M
496,239,187.6645355
שווי השוק הנוכחי של urmom הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של URMOM הוא 496.24M, עם היצע כולל של 496239187.6645355. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.14M.

urmom (URMOM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של urmomל USDהיה $ -0.00016726549027655.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלurmom ל USDהיה . $ -0.0011995872.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלurmom ל USDהיה $ +0.0002818509.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של urmomל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00016726549027655-6.75%
30 ימים$ -0.0011995872-51.93%
60 ימים$ +0.0002818509+12.20%
90 ימים$ 0--

מה זהurmom (URMOM)

Specifically created for the pulsechain network. This is a pure meme coin with 50.5% of the supply burned myself to the pulsechain burn address. On our spaces call $330,000 of LP was burned also to protect our team. The narrative is when a kid was playing elon musk on a video game and asked what would be a good name for a meme coin, his response "urmom". Solana network lauched a version and dumped on many. This was my sole motivation for the pulsechain version with a large burn of LP and Dev supply to protect the chart and holders. AMEN.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

urmomתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה urmom (URMOM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות urmom (URMOM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור urmom.

בדוק את urmom תחזית המחיר עכשיו‏!

URMOM למטבעות מקומיים

urmom (URMOM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של urmom (URMOM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על URMOM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על urmom (URMOM)

כמה שווה urmom (URMOM) היום?
החי URMOMהמחיר ב USD הוא 0.00230972 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי URMOM ל USD?
המחיר הנוכחי של URMOM ל USD הוא $ 0.00230972. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של urmom?
שווי השוק של URMOM הוא $ 1.14M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של URMOM?
ההיצע במחזור של URMOM הוא 496.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של URMOM?
‏‏URMOM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00564377 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של URMOM?
URMOM ‏‏רשם מחירATL של 0.00161338 USD.
מהו נפח המסחר של URMOM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור URMOM הוא -- USD.
האם URMOM יעלה השנה?
URMOM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את URMOM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:22:18 (UTC+8)

כתב ויתור

