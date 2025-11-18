UltraXRP מחיר היום

מחיר UltraXRP (ULTRAXRP) בזמן אמת היום הוא $ 2.2, עם שינוי של 2.46% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ULTRAXRP ל USD הוא $ 2.2 לכל ULTRAXRP.

UltraXRP כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 35,792, עם היצע במחזור של 16.29K ULTRAXRP. ב‑24 השעות האחרונות, ULTRAXRP סחר בין $ 2.14 (נמוך) ל $ 2.26 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 3.61, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 2.05.

ביצועים לטווח קצר, ULTRAXRP נע ב +0.40% בשעה האחרונה ו -7.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

UltraXRP (ULTRAXRP) מידע שוק

שווי שוק $ 35.79K$ 35.79K $ 35.79K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.79K$ 35.79K $ 35.79K אספקת מחזור 16.29K 16.29K 16.29K אספקה כוללת 16,287.00520443043 16,287.00520443043 16,287.00520443043

שווי השוק הנוכחי של UltraXRP הוא $ 35.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ULTRAXRP הוא 16.29K, עם היצע כולל של 16287.00520443043. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.79K.