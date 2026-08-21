Irys מחיר היום

מחיר Irys (IRYS) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.01396, עם שינוי של 0.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IRYS ל ILS הוא ₪ 0.01396 לכל IRYS.

Irys כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של ₪ 27.92M, עם היצע במחזור של 2.00B IRYS. ב‑24 השעות האחרונות, IRYS סחר בין ₪ 0.01364 (נמוך) ל ₪ 0.01413 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, IRYS נע ב -0.86% בשעה האחרונה ו -15.65% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 57.32K.

Irys (IRYS) מידע שוק

שווי שוק ₪ 27.92M₪ 27.92M ₪ 27.92M נפח (24 שעות) ₪ 57.32K₪ 57.32K ₪ 57.32K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 139.60M₪ 139.60M ₪ 139.60M אספקת מחזור 2.00B 2.00B 2.00B אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Irys הוא ₪ 27.92M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 57.32K. ההיצע במחזור של IRYS הוא 2.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 139.60M.