Tetsuo Coin מחיר היום

מחיר Tetsuo Coin (TETSUO) בזמן אמת היום הוא $ 0.00109658, עם שינוי של 17.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ TETSUO ל USD הוא $ 0.00109658 לכל TETSUO.

Tetsuo Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,102,915, עם היצע במחזור של 1000.00M TETSUO. ב‑24 השעות האחרונות, TETSUO סחר בין $ 0.00104043 (נמוך) ל $ 0.00134375 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.064571, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00003975.

ביצועים לטווח קצר, TETSUO נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -32.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Tetsuo Coin (TETSUO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

שווי השוק הנוכחי של Tetsuo Coin הוא $ 1.10M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TETSUO הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998271.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.10M.