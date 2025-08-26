עוד על MILK2

Spaceswap MILK2 סֵמֶל

Spaceswap MILK2 מחיר (MILK2)

לא רשום

1 MILK2 ל USDמחיר חי:

$0.00195891
$0.00195891$0.00195891
-3.40%1D
USD
Spaceswap MILK2 (MILK2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:38:09 (UTC+8)

Spaceswap MILK2 (MILK2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00194248
$ 0.00194248$ 0.00194248
24 שעות נמוך
$ 0.0020297
$ 0.0020297$ 0.0020297
גבוה 24 שעות

$ 0.00194248
$ 0.00194248$ 0.00194248

$ 0.0020297
$ 0.0020297$ 0.0020297

$ 5.2
$ 5.2$ 5.2

$ 0.00118828
$ 0.00118828$ 0.00118828

-0.01%

-3.16%

-13.69%

-13.69%

Spaceswap MILK2 (MILK2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0019655. במהלך 24 השעות האחרונות, MILK2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00194248 לבין שיא של $ 0.0020297, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MILK2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00118828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MILK2 השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spaceswap MILK2 (MILK2) מידע שוק

$ 43.90K
$ 43.90K$ 43.90K

--
----

$ 43.90K
$ 43.90K$ 43.90K

22.41M
22.41M 22.41M

22,410,064.47360896
22,410,064.47360896 22,410,064.47360896

שווי השוק הנוכחי של Spaceswap MILK2 הוא $ 43.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILK2 הוא 22.41M, עם היצע כולל של 22410064.47360896. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.90K.

Spaceswap MILK2 (MILK2) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Spaceswap MILK2ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpaceswap MILK2 ל USDהיה . $ -0.0003032021.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלSpaceswap MILK2 ל USDהיה $ +0.0007318645.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Spaceswap MILK2ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.16%
30 ימים$ -0.0003032021-15.42%
60 ימים$ +0.0007318645+37.24%
90 ימים$ 0--

מה זהSpaceswap MILK2 (MILK2)

Spaceswap MILK2 (MILK2) משאב

האתר הרשמי

Spaceswap MILK2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Spaceswap MILK2 (MILK2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Spaceswap MILK2 (MILK2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Spaceswap MILK2.

בדוק את Spaceswap MILK2 תחזית המחיר עכשיו‏!

MILK2 למטבעות מקומיים

Spaceswap MILK2 (MILK2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Spaceswap MILK2 (MILK2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MILK2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Spaceswap MILK2 (MILK2)

כמה שווה Spaceswap MILK2 (MILK2) היום?
החי MILK2המחיר ב USD הוא 0.0019655 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MILK2 ל USD?
המחיר הנוכחי של MILK2 ל USD הוא $ 0.0019655. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Spaceswap MILK2?
שווי השוק של MILK2 הוא $ 43.90K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MILK2?
ההיצע במחזור של MILK2 הוא 22.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MILK2?
‏‏MILK2 השיג מחיר שיא (ATH) של 5.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MILK2?
MILK2 ‏‏רשם מחירATL של 0.00118828 USD.
מהו נפח המסחר של MILK2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MILK2 הוא -- USD.
האם MILK2 יעלה השנה?
MILK2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MILK2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 15:38:09 (UTC+8)

