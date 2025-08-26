Spaceswap MILK2 (MILK2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00194248 $ 0.00194248 $ 0.00194248 24 שעות נמוך $ 0.0020297 $ 0.0020297 $ 0.0020297 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00194248$ 0.00194248 $ 0.00194248 גבוה 24 שעות $ 0.0020297$ 0.0020297 $ 0.0020297 שיא כל הזמנים $ 5.2$ 5.2 $ 5.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00118828$ 0.00118828 $ 0.00118828 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -3.16% שינוי מחיר (7D) -13.69% שינוי מחיר (7D) -13.69%

Spaceswap MILK2 (MILK2) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0019655. במהלך 24 השעות האחרונות, MILK2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00194248 לבין שיא של $ 0.0020297, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MILK2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00118828.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MILK2 השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -3.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Spaceswap MILK2 (MILK2) מידע שוק

שווי שוק $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K אספקת מחזור 22.41M 22.41M 22.41M אספקה כוללת 22,410,064.47360896 22,410,064.47360896 22,410,064.47360896

שווי השוק הנוכחי של Spaceswap MILK2 הוא $ 43.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILK2 הוא 22.41M, עם היצע כולל של 22410064.47360896. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 43.90K.