Bless מחיר היום

מחיר Bless (BLESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01974, עם שינוי של 2.22% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLESS ל USD הוא $ 0.01974 לכל BLESS.

Bless כרגע מדורג במקום #561 לפי שווי שוק של $ 36.35M, עם היצע במחזור של 1.84B BLESS. ב‑24 השעות האחרונות, BLESS סחר בין $ 0.01861 (נמוך) ל $ 0.02169 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.22206858847407998, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.014071896307243807.

ביצועים לטווח קצר, BLESS נע ב +0.92% בשעה האחרונה ו -38.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 661.66K.

Bless (BLESS) מידע שוק

דירוג No.561 שווי שוק $ 36.35M$ 36.35M $ 36.35M נפח (24 שעות) $ 661.66K$ 661.66K $ 661.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 197.40M$ 197.40M $ 197.40M אספקת מחזור 1.84B 1.84B 1.84B מקסימום היצע 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 אספקה כוללת 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 9,999,997,267.750366 שיעור מחזור 18.41% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Bless הוא $ 36.35M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 661.66K. ההיצע במחזור של BLESS הוא 1.84B, עם היצע כולל של 9999997267.750366. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 197.40M.