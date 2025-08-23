מה זהParticle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network (PARTI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Particle Network (PARTI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PARTI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Particle Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Particle Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Particle Network כמה שווה Particle Network (PARTI) היום? החי PARTIהמחיר ב USD הוא 0.1663 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי PARTI ל USD? $ 0.1663 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של PARTI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Particle Network? שווי השוק של PARTI הוא $ 38.75M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של PARTI? ההיצע במחזור של PARTI הוא 233.00M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PARTI? ‏‏PARTI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.428008274672332 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PARTI? PARTI ‏‏רשם מחירATL של 0.14025354993418265 USD . מהו נפח המסחר של PARTI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PARTI הוא $ 1.21M USD . האם PARTI יעלה השנה? PARTI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PARTI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Particle Network (PARTI) עדכונים חשובים מהתעשייה

