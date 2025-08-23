עוד על PARTI

Particle Network (PARTI)

1 PARTI ל USD מחיר חי:

$0.1663
$0.1663$0.1663
-3.98% 1D
USD
Particle Network (PARTI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:41:14 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1625
$ 0.1625$ 0.1625
24 שעות נמוך
$ 0.1809
$ 0.1809$ 0.1809
גבוה 24 שעות

$ 0.1625
$ 0.1625$ 0.1625

$ 0.1809
$ 0.1809$ 0.1809

$ 0.428008274672332
$ 0.428008274672332$ 0.428008274672332

$ 0.14025354993418265
$ 0.14025354993418265$ 0.14025354993418265

+0.66%

-3.98%

-8.08%

-8.08%

Particle Network (PARTI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1663. במהלך 24 השעות האחרונות, PARTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1625 לבין שיא של $ 0.1809, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PARTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.428008274672332, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.14025354993418265.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PARTI השתנה ב +0.66% במהלך השעה האחרונה, -3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Particle Network (PARTI) מידע שוק

No.664

$ 38.75M
$ 38.75M$ 38.75M

$ 1.21M
$ 1.21M$ 1.21M

$ 166.30M
$ 166.30M$ 166.30M

233.00M
233.00M 233.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.30%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Particle Network הוא $ 38.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.21M. ההיצע במחזור של PARTI הוא 233.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 166.30M.

Particle Network (PARTI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Particle Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.006893-3.98%
30 ימים$ -0.0598-26.45%
60 ימים$ -0.026-13.53%
90 ימים$ -0.0915-35.50%
Particle Network שינוי מחיר היום

היום,PARTI רשם שינוי של $ -0.006893 (-3.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Particle Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0598 (-26.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Particle Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PARTI ראה שינוי של $ -0.026 (-13.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Particle Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0915 (-35.50%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Particle Network (PARTI)?

בדוק את Particle Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהParticle Network (PARTI)

Particle Network is the Layer 1 that powers chain abstraction, seamlessly unifying users and liquidity across Web3. At its core are Universal Accounts, which provide users with a single account and unified balance across all chains. These accounts are coordinated and secured by Particle Chain, Particle Network’s L1 blockchain, ensuring a frictionless experience across the entire Web3 ecosystem. As the L1 unifying all chains, Particle enables billions of users to seamlessly onboard and interact with dApps across every chain, serving as the foundation for mass adoption and playing an indispensable role in unifying the Open Web. As Web3’s largest chain abstraction infrastructure, Particle Network’s Universal Accounts solve the fragmentation of users, data, and liquidity, creating a truly seamless cross-chain experience.

Particle Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Particle Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPARTI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Particle Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךParticle Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Particle Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Particle Network (PARTI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Particle Network (PARTI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Particle Network.

בדוק את Particle Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Particle Network (PARTI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Particle Network (PARTI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PARTI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Particle Network (PARTI)

מחפש איך לקנותParticle Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Particle Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Particle Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Particle Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרParticle Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Particle Network

כמה שווה Particle Network (PARTI) היום?
החי PARTIהמחיר ב USD הוא 0.1663 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PARTI ל USD?
המחיר הנוכחי של PARTI ל USD הוא $ 0.1663. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Particle Network?
שווי השוק של PARTI הוא $ 38.75M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PARTI?
ההיצע במחזור של PARTI הוא 233.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PARTI?
‏‏PARTI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.428008274672332 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PARTI?
PARTI ‏‏רשם מחירATL של 0.14025354993418265 USD.
מהו נפח המסחר של PARTI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PARTI הוא $ 1.21M USD.
האם PARTI יעלה השנה?
PARTI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PARTI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:41:14 (UTC+8)

Particle Network (PARTI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

1 PARTI = 0.1663 USD

