Sora AI מחיר היום

מחיר Sora AI (SORA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ SORA ל USD הוא $ 0 לכל SORA.

Sora AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 82,595, עם היצע במחזור של 1.00B SORA. ב‑24 השעות האחרונות, SORA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02355809, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, SORA נע ב -0.28% בשעה האחרונה ו +22.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Sora AI (SORA) מידע שוק

שווי שוק $ 82.60K$ 82.60K $ 82.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.60K$ 82.60K $ 82.60K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Sora AI הוא $ 82.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SORA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.60K.