Shido DEX (SHDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) 0.00% שינוי מחיר (1D) -14.77% שינוי מחיר (7D) -23.34%

Shido DEX (SHDX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHDX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -14.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shido DEX (SHDX) מידע שוק

שווי שוק $ 182.36K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 443.73K אספקת מחזור 4.11B אספקה כוללת 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shido DEX הוא $ 182.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHDX הוא 4.11B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 443.73K.