Shido DEX סֵמֶל

Shido DEX מחיר (SHDX)

לא רשום

1 SHDX ל USDמחיר חי:

--
----
-14.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Shido DEX (SHDX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:58:41 (UTC+8)

Shido DEX (SHDX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-14.77%

-23.34%

-23.34%

Shido DEX (SHDX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHDX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHDXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHDX השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -14.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Shido DEX (SHDX) מידע שוק

$ 182.36K
$ 182.36K$ 182.36K

--
----

$ 443.73K
$ 443.73K$ 443.73K

4.11B
4.11B 4.11B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Shido DEX הוא $ 182.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHDX הוא 4.11B, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 443.73K.

Shido DEX (SHDX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Shido DEXל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShido DEX ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלShido DEX ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Shido DEXל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-14.77%
30 ימים$ 0+23.76%
60 ימים$ 0-3.12%
90 ימים$ 0--

מה זהShido DEX (SHDX)

Shido DEX is the flagship decentralized exchange and automated market maker on the Shido Network. The platform offers a wide range of features for traders, including cross-chain transfers, limit orders and one-click swaps. Easily trade any token on the Shido Network using Shido DEX. Bridge assets from the most prominent ecosystems in the industry. Discover the Shido ecosystem and unlock the power of decentralized trading with Shido DEX.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Shido DEX (SHDX) משאב

האתר הרשמי

Shido DEXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Shido DEX (SHDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Shido DEX (SHDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Shido DEX.

בדוק את Shido DEX תחזית המחיר עכשיו‏!

SHDX למטבעות מקומיים

Shido DEX (SHDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Shido DEX (SHDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Shido DEX (SHDX)

כמה שווה Shido DEX (SHDX) היום?
החי SHDXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHDX ל USD?
המחיר הנוכחי של SHDX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Shido DEX?
שווי השוק של SHDX הוא $ 182.36K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHDX?
ההיצע במחזור של SHDX הוא 4.11B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHDX?
‏‏SHDX השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHDX?
SHDX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHDX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHDX הוא -- USD.
האם SHDX יעלה השנה?
SHDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
