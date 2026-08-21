Securitize Tokenized AAA CLO Fund מחיר היום

מחיר Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) בזמן אמת היום הוא $ 1,028.07, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STAC ל USD הוא $ 1,028.07 לכל STAC.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 103,010,585, עם היצע במחזור של 100.20K STAC. ב‑24 השעות האחרונות, STAC סחר בין $ 1,016.33 (נמוך) ל $ 1,038.66 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1,050.06, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 997.66.

ביצועים לטווח קצר, STAC נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +0.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Securitize Tokenized AAA CLO Fund (STAC) מידע שוק

שווי שוק $ 103.01M$ 103.01M $ 103.01M נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 103.01M$ 103.01M $ 103.01M אספקת מחזור 100.20K 100.20K 100.20K אספקה כוללת 100,198.000776 100,198.000776 100,198.000776

שווי השוק הנוכחי של Securitize Tokenized AAA CLO Fund הוא $ 103.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של STAC הוא 100.20K, עם היצע כולל של 100198.000776. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 103.01M.