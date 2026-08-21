Pieverse מחיר היום

מחיר Pieverse (PIEVERSE) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.9688, עם שינוי של 1.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PIEVERSE ל ILS הוא ₪ 0.9688 לכל PIEVERSE.

Pieverse כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- PIEVERSE. ב‑24 השעות האחרונות, PIEVERSE סחר בין ₪ 0.9149 (נמוך) ל ₪ 0.9903 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, PIEVERSE נע ב -0.06% בשעה האחרונה ו +25.10% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 78.59K.

Pieverse (PIEVERSE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 78.59K₪ 78.59K ₪ 78.59K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 968.80M₪ 968.80M ₪ 968.80M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Pieverse הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 78.59K. ההיצע במחזור של PIEVERSE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 968.80M.