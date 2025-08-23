עוד על KAITO

Kaito סֵמֶל

Kaito מְחִיר(KAITO)

$1.0509
Kaito (KAITO) טבלת מחירים חיה
Kaito (KAITO) מידע על מחיר (USD)

$ 1.0462
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 2.9194878671921796
$ 0.6712827631571182
Kaito (KAITO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.0523. במהלך 24 השעות האחרונות, KAITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.0462 לבין שיא של $ 1.1712, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.9194878671921796, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6712827631571182.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAITO השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -5.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kaito (KAITO) מידע שוק

No.178

$ 254.01M
$ 254.01M$ 254.01M

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

$ 1.05B
$ 1.05B$ 1.05B

241.39M
241.39M 241.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.13%

0.01%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Kaito הוא $ 254.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.45M. ההיצע במחזור של KAITO הוא 241.39M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05B.

Kaito (KAITO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kaitoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.055311-5.00%
30 ימים$ -0.3218-23.42%
60 ימים$ -0.3223-23.45%
90 ימים$ -1.1232-51.63%
Kaito שינוי מחיר היום

היום,KAITO רשם שינוי של $ -0.055311 (-5.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kaito שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.3218 (-23.42%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kaito שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KAITO ראה שינוי של $ -0.3223 (-23.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kaito שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -1.1232 (-51.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kaito (KAITO)?

בדוק את Kaito עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Kaito זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kaitoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKAITO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kaitoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKaito לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kaitoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kaito (KAITO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kaito (KAITO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kaito.

בדוק את Kaito תחזית המחיר עכשיו‏!

Kaito (KAITO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kaito (KAITO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAITO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kaito (KAITO)

מחפש איך לקנותKaito? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kaitoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Kaito מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kaito, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKaito הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kaito

כמה שווה Kaito (KAITO) היום?
החי KAITOהמחיר ב USD הוא 1.0523 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KAITO ל USD?
המחיר הנוכחי של KAITO ל USD הוא $ 1.0523. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kaito?
שווי השוק של KAITO הוא $ 254.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KAITO?
ההיצע במחזור של KAITO הוא 241.39M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAITO?
‏‏KAITO השיג מחיר שיא (ATH) של 2.9194878671921796 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAITO?
KAITO ‏‏רשם מחירATL של 0.6712827631571182 USD.
מהו נפח המסחר של KAITO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAITO הוא $ 2.45M USD.
האם KAITO יעלה השנה?
KAITO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KAITO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Kaito (KAITO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

