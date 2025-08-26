Screaming Hyrax ($MAMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00551756$ 0.00551756 $ 0.00551756 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.28% שינוי מחיר (1D) -8.00% שינוי מחיר (7D) +2.79% שינוי מחיר (7D) +2.79%

Screaming Hyrax ($MAMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $MAMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MAMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00551756, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MAMA השתנה ב +0.28% במהלך השעה האחרונה, -8.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Screaming Hyrax ($MAMA) מידע שוק

שווי שוק $ 26.37K$ 26.37K $ 26.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 26.37K$ 26.37K $ 26.37K אספקת מחזור 998.78M 998.78M 998.78M אספקה כוללת 998,784,686.219344 998,784,686.219344 998,784,686.219344

שווי השוק הנוכחי של Screaming Hyrax הוא $ 26.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MAMA הוא 998.78M, עם היצע כולל של 998784686.219344. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.37K.