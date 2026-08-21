ROME Stablecoin מחיר היום

מחיר ROME Stablecoin (ROME) בזמן אמת היום הוא $ 1.003, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ROME ל USD הוא $ 1.003 לכל ROME.

ROME Stablecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,198,618, עם היצע במחזור של 1.20M ROME. ב‑24 השעות האחרונות, ROME סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.35, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.569602.

ביצועים לטווח קצר, ROME נע ב -- בשעה האחרונה ו +1.79% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 26.12.

ROME Stablecoin (ROME) מידע שוק

שווי שוק $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M נפח (24 שעות) $ 26.12$ 26.12 $ 26.12 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.20T$ 1.20T $ 1.20T אספקת מחזור 1.20M 1.20M 1.20M אספקה כוללת 403,725.094899 403,725.094899 403,725.094899

שווי השוק הנוכחי של ROME Stablecoin הוא $ 1.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 26.12. ההיצע במחזור של ROME הוא 1.20M, עם היצע כולל של 403725.094899. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.20T.