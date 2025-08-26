Qkacoin (QKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.44 $ 1.44 $ 1.44 24 שעות נמוך $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 גבוה 24 שעות $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 שיא כל הזמנים $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 המחיר הנמוך ביותר $ 0.34457$ 0.34457 $ 0.34457 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -0.19% שינוי מחיר (7D) -13.52% שינוי מחיר (7D) -13.52%

Qkacoin (QKA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.47. במהלך 24 השעות האחרונות, QKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.44 לבין שיא של $ 1.48, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.34457.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QKA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Qkacoin (QKA) מידע שוק

שווי שוק $ 46.62M$ 46.62M $ 46.62M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.62M$ 46.62M $ 46.62M אספקת מחזור 31.67M 31.67M 31.67M אספקה כוללת 31,668,129.0 31,668,129.0 31,668,129.0

שווי השוק הנוכחי של Qkacoin הוא $ 46.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QKA הוא 31.67M, עם היצע כולל של 31668129.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.62M.