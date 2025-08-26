עוד על QKA

Qkacoin סֵמֶל

Qkacoin מחיר (QKA)

לא רשום

1 QKA ל USDמחיר חי:

$1.47
$1.47$1.47
-0.10%1D
USD
Qkacoin (QKA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:41:24 (UTC+8)

Qkacoin (QKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.44
$ 1.44$ 1.44
24 שעות נמוך
$ 1.48
$ 1.48$ 1.48
גבוה 24 שעות

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

$ 0.34457
$ 0.34457$ 0.34457

-0.00%

-0.19%

-13.52%

-13.52%

Qkacoin (QKA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.47. במהלך 24 השעות האחרונות, QKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.44 לבין שיא של $ 1.48, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. QKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.5, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.34457.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, QKA השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Qkacoin (QKA) מידע שוק

$ 46.62M
$ 46.62M$ 46.62M

--
----

$ 46.62M
$ 46.62M$ 46.62M

31.67M
31.67M 31.67M

31,668,129.0
31,668,129.0 31,668,129.0

שווי השוק הנוכחי של Qkacoin הוא $ 46.62M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של QKA הוא 31.67M, עם היצע כולל של 31668129.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.62M.

Qkacoin (QKA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Qkacoinל USDהיה $ -0.002939202510403.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQkacoin ל USDהיה . $ +0.7457720130.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלQkacoin ל USDהיה $ +1.7043841500.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Qkacoinל USDהיה $ +0.8794691779241163.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.002939202510403-0.19%
30 ימים$ +0.7457720130+50.73%
60 ימים$ +1.7043841500+115.94%
90 ימים$ +0.8794691779241163+148.93%

מה זהQkacoin (QKA)

QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.

Qkacoin (QKA) משאב

האתר הרשמי

Qkacoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Qkacoin (QKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Qkacoin (QKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Qkacoin.

בדוק את Qkacoin תחזית המחיר עכשיו‏!

QKA למטבעות מקומיים

Qkacoin (QKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Qkacoin (QKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על QKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Qkacoin (QKA)

כמה שווה Qkacoin (QKA) היום?
החי QKAהמחיר ב USD הוא 1.47 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי QKA ל USD?
המחיר הנוכחי של QKA ל USD הוא $ 1.47. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Qkacoin?
שווי השוק של QKA הוא $ 46.62M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של QKA?
ההיצע במחזור של QKA הוא 31.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של QKA?
‏‏QKA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.5 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של QKA?
QKA ‏‏רשם מחירATL של 0.34457 USD.
מהו נפח המסחר של QKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור QKA הוא -- USD.
האם QKA יעלה השנה?
QKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את QKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:41:24 (UTC+8)

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.