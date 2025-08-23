עוד על UPC

UPCX סֵמֶל

UPCX מְחִיר(UPC)

1 UPC ל USDמחיר חי:

$3.4069
$3.4069$3.4069
-0.90%1D
USD
UPCX (UPC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:00:29 (UTC+8)

UPCX (UPC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.3963
$ 3.3963$ 3.3963
24 שעות נמוך
$ 3.5204
$ 3.5204$ 3.5204
גבוה 24 שעות

$ 3.3963
$ 3.3963$ 3.3963

$ 3.5204
$ 3.5204$ 3.5204

$ 5.366687357333415
$ 5.366687357333415$ 5.366687357333415

$ 1.0490959955718784
$ 1.0490959955718784$ 1.0490959955718784

+0.25%

-0.89%

+2.57%

+2.57%

UPCX (UPC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.4068. במהלך 24 השעות האחרונות, UPC נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.3963 לבין שיא של $ 3.5204, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. UPCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.366687357333415, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.0490959955718784.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, UPC השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -0.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

UPCX (UPC) מידע שוק

No.216

$ 318.46M
$ 318.46M$ 318.46M

$ 231.18K
$ 231.18K$ 231.18K

$ 2.66B
$ 2.66B$ 2.66B

93.48M
93.48M 93.48M

780,000,000
780,000,000 780,000,000

780,000,000
780,000,000 780,000,000

11.98%

ETH

שווי השוק הנוכחי של UPCX הוא $ 318.46M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 231.18K. ההיצע במחזור של UPC הוא 93.48M, עם היצע כולל של 780000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.66B.

UPCX (UPC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של UPCXהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.030941-0.89%
30 ימים$ +0.4013+13.35%
60 ימים$ -0.1602-4.50%
90 ימים$ -0.469-12.11%
UPCX שינוי מחיר היום

היום,UPC רשם שינוי של $ -0.030941 (-0.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

UPCX שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.4013 (+13.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

UPCX שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,UPC ראה שינוי של $ -0.1602 (-4.50%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

UPCX שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.469 (-12.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של UPCX (UPC)?

בדוק את UPCX עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהUPCX (UPC)

UPCX is a super app-enabled open-source payment system where UPC is the native token of UPCX and is used for multiple purposes, including processing transactions and maintaining security.

UPCX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול UPCXההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקUPC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים UPCXאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךUPCX לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

UPCXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה UPCX (UPC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות UPCX (UPC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור UPCX.

בדוק את UPCX תחזית המחיר עכשיו‏!

UPCX (UPC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של UPCX (UPC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על UPC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות UPCX (UPC)

מחפש איך לקנותUPCX? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש UPCXב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

UPC למטבעות מקומיים

UPCX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של UPCX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרUPCX הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על UPCX

כמה שווה UPCX (UPC) היום?
החי UPCהמחיר ב USD הוא 3.4068 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי UPC ל USD?
המחיר הנוכחי של UPC ל USD הוא $ 3.4068. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של UPCX?
שווי השוק של UPC הוא $ 318.46M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של UPC?
ההיצע במחזור של UPC הוא 93.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של UPC?
‏‏UPC השיג מחיר שיא (ATH) של 5.366687357333415 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של UPC?
UPC ‏‏רשם מחירATL של 1.0490959955718784 USD.
מהו נפח המסחר של UPC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור UPC הוא $ 231.18K USD.
האם UPC יעלה השנה?
UPC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את UPC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:00:29 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

