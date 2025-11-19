Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר (USD)

קבל Provenance Blockchain תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HASH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Provenance Blockchain
%

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש.

Provenance Blockchain חיזוי מחיר
--
----
0.00%
USD
מַמָשִׁי
נְבוּאָה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:07:13 (UTC+8)

Provenance Blockchain תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD)

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה)

על פי התחזית שלך, Provenance Blockchain ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.029874 בשנת 2025.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה)

על פי התחזית שלך, Provenance Blockchain ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.031368 בשנת 2026.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים)

על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HASH הוא $ 0.032937 עם 10.25% שיעור צמיחה.

Provenance Blockchain (HASH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HASH הוא $ 0.034583 עם 15.76% שיעור צמיחה.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HASH הוא $ 0.036313 עם 21.55% שיעור צמיחה.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)

על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HASH הוא $ 0.038128 עם 27.63% שיעור צמיחה.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Provenance Blockchain עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.062107.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים)

בשנת 2050, המחיר של Provenance Blockchain עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.101166.

שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2025
    $ 0.029874
    0.00%
  • 2026
    $ 0.031368
    5.00%
  • 2027
    $ 0.032937
    10.25%
  • 2028
    $ 0.034583
    15.76%
  • 2029
    $ 0.036313
    21.55%
  • 2030
    $ 0.038128
    27.63%
  • 2031
    $ 0.040035
    34.01%
  • 2032
    $ 0.042036
    40.71%
שָׁנָה
מחיר
צְמִיחָה
  • 2033
    $ 0.044138
    47.75%
  • 2034
    $ 0.046345
    55.13%
  • 2035
    $ 0.048663
    62.89%
  • 2036
    $ 0.051096
    71.03%
  • 2037
    $ 0.053650
    79.59%
  • 2038
    $ 0.056333
    88.56%
  • 2039
    $ 0.059150
    97.99%
  • 2040
    $ 0.062107
    107.89%
הצג עוד

לטווח קצר Provenance Blockchain תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום

תאריך
תחזית מחיר
צְמִיחָה
  • November 19, 2025(הַיוֹם)
    $ 0.029874
    0.00%
  • November 20, 2025(מחר)
    $ 0.029878
    0.01%
  • November 26, 2025(השבוע)
    $ 0.029903
    0.10%
  • December 19, 2025(30 ימים)
    $ 0.029997
    0.41%
Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחירים להיום

המחיר החזוי עבורHASHב November 19, 2025(הַיוֹם), הוא $0.029874. תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחירים למחר

עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHASH , בשימוש 5%שיעור צמיחה שנתי , היא $0.029878. תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחירים להשבוע

לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHASH , בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.029903. תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים.

Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר ל 30 ימים

בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHASH הוא $0.029997. תחזית זו נגזרת בשימוש 5%בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Provenance Blockchain

--
----

--

$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B

51.25B
51.25B 51.25B

--
----

--

המחיר HASH העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות.
בנוסף, HASH יש כמות במעגל של 51.25B ושווי שוק כולל של $ 1.53B.

Provenance Blockchain מחיר היסטורי

על פי הנתונים העדכניים שנאספו בProvenance Blockchainדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלProvenance Blockchain הוא 0.029874USD. היצע במחזור של Provenance Blockchain(HASH) הוא51.25B HASH , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,530,963,994.

תְקוּפָה
לשנות(%)
לשנות(USD)
גָבוֹהַ
נָמוּך
  • 24 שעות
    -4.59%
    $ -0.001440
    $ 0.031593
    $ 0.026156
  • 7 ימים
    3.42%
    $ 0.001022
    $ 0.035766
    $ 0.025979
  • 30 ימים
    -16.55%
    $ -0.004946
    $ 0.035766
    $ 0.025979
ביצועים במשך 24 שעות

ב-24 השעות האחרונות,Provenance Blockchain הראה תנועת מחירים של$-0.001440 , המשקפת-4.59% שינוי של בערך.

ביצועים במשך 7 ימים

במהלך 7 הימים האחרונים,Provenance Blockchain נסחר בשיא של $0.035766 ושפל של $0.025979. נרשם שינוי במחיר של3.42%. מגמה אחרונה זו מציגה אתHASH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק.

ביצועים במשך 30 ימים

בחודש האחרון,Provenance Blockchain חווה -16.55%שינוי, המשקף בערך $-0.004946 לערכו. זה מצביע על כך ש HASH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Provenance Blockchain (HASH) מודול חיזוי מחיר עובד?

Provenance Blockchain מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HASHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן.

1. הזן את תחזית הצמיחה שלך

התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךProvenance Blockchain לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים.

2. חשב את המחיר העתידי

לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HASH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן.

3. חקור תרחישים שונים

ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Provenance Blockchain. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר.

4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה

המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHASH .

אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים

כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים:

ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים.

להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה.

אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHASH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי.

התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Provenance Blockchain.

מדוע HASH חיזוי מחירים חשוב?

HASH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ):

האם HASH כדאי להשקיע עכשיו?
על פי התחזיות שלך, HASH ישיג -- ב undefined, מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול.
מהי תחזית המחיר של HASH בחודש הבא?
על פי Provenance Blockchain (HASH) כלי תחזית המחירים, המחיר HASH הצפוי יגיע ל -- ב undefined.
כמה יעלה 1 HASH בשנת 2026?
המחיר של 1 Provenance Blockchain (HASH) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, HASH יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2026.
מהו המחיר החזוי של HASH בשנת 2027?
Provenance Blockchain (HASH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HASH עד שנת 2027.
מהו מחיר היעד המשוער של HASH בשנת 2028?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Provenance Blockchain (HASH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028.
מהו מחיר היעד המשוער של HASH בשנת 2029?
על פי קלט תחזית המחירים שלך, Provenance Blockchain (HASH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029.
כמה יעלה 1 HASH בשנת 2030?
המחיר של 1 Provenance Blockchain (HASH) היום הוא --. על פי מודול התחזית שלעיל, HASH יעלה ב 0.00%, ויגיע ל -- בשנת 2030.
מהי HASH תחזית המחיר בשנת 2040?
Provenance Blockchain (HASH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HASH עד שנת 2040.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 01:07:13 (UTC+8)

כתב ויתור

התוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחיר הקריפטו שלנו מבוסס על מידע ומשוב שסופקו לנו על ידי משתמשי MEXC ו/או מקורות צד שלישי אחרים. הוא מוצג לך על בסיס "כמות שהוא" למטרות מידע והמחשה בלבד, ללא כל מצג או אחריות מכל סוג שהוא. חשוב לציין כי תחזיות המחיר המוצגות עשויות להיות אינן מדויקות ואין להתייחס אליהן ככאלה. המחירים העתידיים עשויים להיות שונים באופן משמעותי מהתחזיות המוצגות, ואין להסתמך עליהם לצורך החלטות השקעה.

יתר על כן, אין לראות בתוכן זה ייעוץ פיננסי, ואין בו כדי להמליץ על רכישת מוצר או שירות ספציפי כלשהו. MEXC לא תישא באחריות כלפיך בשום צורה להפסדים שעלולים להיגרם לך כתוצאה מהפניה, שימוש ו/או הסתמכות על כל תוכן המתפרסם בדפי תחזיות מחירי הקריפטו שלנו. חיוני להיות מודע לכך שמחירי נכסים דיגיטליים נתונים לסיכון שוק גבוה ולתנודתיות מחירים. ערך ההשקעה שלך עשוי גם לרדת וגם לעלות, ואין שום ערובה להחזרת הסכום שהושקע בהתחלה. בסופו של דבר, אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך, ו-MEXC אינה אחראית להפסדים שאתה עלול להיגרם לך. אנא זכור שביצועי העבר אינם מנבא אמין לביצועים עתידיים. עליך להשקיע רק במוצרים שאתה מכיר ומבינים את הסיכונים הנלווים. שקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך, והתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני קבלת החלטות השקעה.