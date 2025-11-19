Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר (USD)

קבל Provenance Blockchain תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה HASH יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות HASH

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של Provenance Blockchain % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה Provenance Blockchain תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, Provenance Blockchain ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.029874 בשנת 2025. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, Provenance Blockchain ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.031368 בשנת 2026. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של HASH הוא $ 0.032937 עם 10.25% שיעור צמיחה. Provenance Blockchain (HASH) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של HASH הוא $ 0.034583 עם 15.76% שיעור צמיחה. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של HASH הוא $ 0.036313 עם 21.55% שיעור צמיחה. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של HASH הוא $ 0.038128 עם 27.63% שיעור צמיחה. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של Provenance Blockchain עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.062107. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של Provenance Blockchain עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.101166. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.029874 0.00%

2026 $ 0.031368 5.00%

2027 $ 0.032937 10.25%

2028 $ 0.034583 15.76%

2029 $ 0.036313 21.55%

2030 $ 0.038128 27.63%

2031 $ 0.040035 34.01%

2032 $ 0.042036 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.044138 47.75%

2034 $ 0.046345 55.13%

2035 $ 0.048663 62.89%

2036 $ 0.051096 71.03%

2037 $ 0.053650 79.59%

2038 $ 0.056333 88.56%

2039 $ 0.059150 97.99%

2040 $ 0.062107 107.89% הצג עוד לטווח קצר Provenance Blockchain תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.029874 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.029878 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.029903 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.029997 0.41% Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורHASHב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.029874 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורHASH , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.029878 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורHASH , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.029903 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. Provenance Blockchain (HASH) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורHASH הוא $0.029997 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית Provenance Blockchain מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 1.53B$ 1.53B $ 1.53B אספקת מחזור 51.25B 51.25B 51.25B נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר HASH העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, HASH יש כמות במעגל של 51.25B ושווי שוק כולל של $ 1.53B. צפה HASH במחיר חי

Provenance Blockchain מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בProvenance Blockchainדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלProvenance Blockchain הוא 0.029874USD. היצע במחזור של Provenance Blockchain(HASH) הוא 51.25B HASH , מה שמעניק לו שווי שוק של $1,530,963,994 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -4.59% $ -0.001440 $ 0.031593 $ 0.026156

7 ימים 3.42% $ 0.001022 $ 0.035766 $ 0.025979

30 ימים -16.55% $ -0.004946 $ 0.035766 $ 0.025979 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,Provenance Blockchain הראה תנועת מחירים של $-0.001440 , המשקפת -4.59% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,Provenance Blockchain נסחר בשיא של $0.035766 ושפל של $0.025979 . נרשם שינוי במחיר של 3.42% . מגמה אחרונה זו מציגה אתHASH הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,Provenance Blockchain חווה -16.55% שינוי, המשקף בערך $-0.004946 לערכו. זה מצביע על כך ש HASH עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך Provenance Blockchain (HASH) מודול חיזוי מחיר עובד? Provenance Blockchain מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של HASHעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךProvenance Blockchain לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של HASH , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של Provenance Blockchain. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלHASH . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלHASH כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של Provenance Blockchain.

מדוע HASH חיזוי מחירים חשוב?

HASH תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם HASH כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, HASH ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של HASH בחודש הבא? על פי Provenance Blockchain (HASH) כלי תחזית המחירים, המחיר HASH הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 HASH בשנת 2026? המחיר של 1 Provenance Blockchain (HASH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HASH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של HASH בשנת 2027? Provenance Blockchain (HASH) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HASH עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של HASH בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Provenance Blockchain (HASH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של HASH בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, Provenance Blockchain (HASH) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 HASH בשנת 2030? המחיר של 1 Provenance Blockchain (HASH) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, HASH יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי HASH תחזית המחיר בשנת 2040? Provenance Blockchain (HASH) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 HASH עד שנת 2040. הירשם עכשיו