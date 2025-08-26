Polkamarkets (POLK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0094392 $ 0.0094392 $ 0.0094392 24 שעות נמוך $ 0.01034996 $ 0.01034996 $ 0.01034996 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0094392$ 0.0094392 $ 0.0094392 גבוה 24 שעות $ 0.01034996$ 0.01034996 $ 0.01034996 שיא כל הזמנים $ 4.18$ 4.18 $ 4.18 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00561973$ 0.00561973 $ 0.00561973 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.82% שינוי מחיר (1D) -7.72% שינוי מחיר (7D) -4.01% שינוי מחיר (7D) -4.01%

Polkamarkets (POLK) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00944026. במהלך 24 השעות האחרונות, POLK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0094392 לבין שיא של $ 0.01034996, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. POLKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.18, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00561973.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, POLK השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -7.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Polkamarkets (POLK) מידע שוק

שווי שוק $ 944.24K$ 944.24K $ 944.24K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 944.24K$ 944.24K $ 944.24K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Polkamarkets הוא $ 944.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POLK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 944.24K.