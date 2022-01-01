Polkamarkets (POLK) טוקנומיקה
Polkamarkets (POLK) מידע
Polkamarkets is a DeFi-Powered Prediction Market built for cross-chain information exchange and trading, where users take positions on outcomes of real world events–in a decentralized and interoperable platform on Polkadot.
Users can monetise their forecasts of future outcomes and events within an interoperable and decentralized infrastructure, where your beliefs become assets with financial value traded openly on the market.
Buy & Sell fractions of event outcomes, or even create your own events where others can take their own positions.
Participate & Provide Liquidity to Earn.
Polkamarkets (POLK) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Polkamarkets (POLK), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Polkamarkets (POLK) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Polkamarkets (POLK) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של POLK אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות POLKהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את POLKטוקניומיקה, חקרו אתPOLKהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
POLK חיזוי מחיר
