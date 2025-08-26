עוד על AIP

PettAI סֵמֶל

PettAI מחיר (AIP)

1 AIP ל USDמחיר חי:

$0.00471504
$0.00471504
-7.10%1D
PettAI (AIP) טבלת מחירים חיה
PettAI (AIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00460251
$ 0.00460251
24 שעות נמוך
$ 0.00513084
$ 0.00513084
גבוה 24 שעות

$ 0.00460251
$ 0.00460251

$ 0.00513084
$ 0.00513084

$ 0.04323201
$ 0.04323201

$ 0.00131947
$ 0.00131947

+0.47%

-7.16%

-5.58%

-5.58%

PettAI (AIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00471504. במהלך 24 השעות האחרונות, AIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00460251 לבין שיא של $ 0.00513084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04323201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00131947.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIP השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -7.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PettAI (AIP) מידע שוק

$ 1.32M
$ 1.32M

--
--

$ 1.94M
$ 1.94M

280.59M
280.59M

412,238,586.1692689
412,238,586.1692689

שווי השוק הנוכחי של PettAI הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIP הוא 280.59M, עם היצע כולל של 412238586.1692689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.94M.

PettAI (AIP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של PettAIל USDהיה $ -0.000363879267330749.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPettAI ל USDהיה . $ -0.0000233950.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלPettAI ל USDהיה $ +0.0022942988.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של PettAIל USDהיה $ +0.0009331001981687764.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000363879267330749-7.16%
30 ימים$ -0.0000233950-0.49%
60 ימים$ +0.0022942988+48.66%
90 ימים$ +0.0009331001981687764+24.67%

מה זהPettAI (AIP)

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

PettAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PettAI (AIP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PettAI (AIP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PettAI.

בדוק את PettAI תחזית המחיר עכשיו‏!

AIP למטבעות מקומיים

PettAI (AIP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PettAI (AIP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על PettAI (AIP)

כמה שווה PettAI (AIP) היום?
החי AIPהמחיר ב USD הוא 0.00471504 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIP ל USD?
המחיר הנוכחי של AIP ל USD הוא $ 0.00471504. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PettAI?
שווי השוק של AIP הוא $ 1.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIP?
ההיצע במחזור של AIP הוא 280.59M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIP?
‏‏AIP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04323201 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIP?
AIP ‏‏רשם מחירATL של 0.00131947 USD.
מהו נפח המסחר של AIP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIP הוא -- USD.
האם AIP יעלה השנה?
AIP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.