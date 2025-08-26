PettAI (AIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00460251 $ 0.00460251 $ 0.00460251 24 שעות נמוך $ 0.00513084 $ 0.00513084 $ 0.00513084 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00460251$ 0.00460251 $ 0.00460251 גבוה 24 שעות $ 0.00513084$ 0.00513084 $ 0.00513084 שיא כל הזמנים $ 0.04323201$ 0.04323201 $ 0.04323201 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00131947$ 0.00131947 $ 0.00131947 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.47% שינוי מחיר (1D) -7.16% שינוי מחיר (7D) -5.58% שינוי מחיר (7D) -5.58%

PettAI (AIP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00471504. במהלך 24 השעות האחרונות, AIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00460251 לבין שיא של $ 0.00513084, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04323201, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00131947.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIP השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -7.16% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PettAI (AIP) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M אספקת מחזור 280.59M 280.59M 280.59M אספקה כוללת 412,238,586.1692689 412,238,586.1692689 412,238,586.1692689

שווי השוק הנוכחי של PettAI הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AIP הוא 280.59M, עם היצע כולל של 412238586.1692689. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.94M.