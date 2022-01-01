PettAI (AIP) טוקנומיקה

PettAI (AIP) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי PettAI (AIP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

PettAI (AIP) מידע

PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.

אתר רשמי:
https://pett.ai/
מסמך לבן:
https://docs.pett.ai/

PettAI (AIP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור PettAI (AIP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M
ההיצע הכולל:
$ 412.69M
$ 412.69M$ 412.69M
אספקה במחזור:
$ 280.99M
$ 280.99M$ 280.99M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 2.03M
$ 2.03M$ 2.03M
שיא כל הזמנים:
$ 0.04323201
$ 0.04323201$ 0.04323201
שפל כל הזמנים:
$ 0.00131947
$ 0.00131947$ 0.00131947
מחיר נוכחי:
$ 0.0049499
$ 0.0049499$ 0.0049499

PettAI (AIP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של PettAI (AIP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של AIP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות AIPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את AIPטוקניומיקה, חקרו אתAIPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AIP חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן AIP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

mc_how_why_title
כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.