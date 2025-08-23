עוד על G

G מידע על מחיר

G מסמך לבן

G אתר רשמי

G טוקניומיקה

G תחזית מחיר

G היסטוריה

G מדריך קנייה

Gממיר מטבעות לפיאט

G ספוט

G חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Gravity סֵמֶל

Gravity מְחִיר(G)

1 G ל USDמחיר חי:

$0.01159
$0.01159$0.01159
-0.77%1D
USD
Gravity (G) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:41:40 (UTC+8)

Gravity (G) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01134
$ 0.01134$ 0.01134
24 שעות נמוך
$ 0.01215
$ 0.01215$ 0.01215
גבוה 24 שעות

$ 0.01134
$ 0.01134$ 0.01134

$ 0.01215
$ 0.01215$ 0.01215

$ 0.07156725129070174
$ 0.07156725129070174$ 0.07156725129070174

$ 0.009919676446796654
$ 0.009919676446796654$ 0.009919676446796654

+1.22%

-0.77%

+0.69%

+0.69%

Gravity (G) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01159. במהלך 24 השעות האחרונות, G נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01134 לבין שיא של $ 0.01215, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. Gהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07156725129070174, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.009919676446796654.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, G השתנה ב +1.22% במהלך השעה האחרונה, -0.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Gravity (G) מידע שוק

No.336

$ 115.82M
$ 115.82M$ 115.82M

$ 522.72K
$ 522.72K$ 522.72K

$ 139.08M
$ 139.08M$ 139.08M

9.99B
9.99B 9.99B

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000

83.27%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Gravity הוא $ 115.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 522.72K. ההיצע במחזור של G הוא 9.99B, עם היצע כולל של 12000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 139.08M.

Gravity (G) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Gravityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000899-0.77%
30 ימים$ -0.00199-14.66%
60 ימים$ +0.00058+5.26%
90 ימים$ -0.00345-22.94%
Gravity שינוי מחיר היום

היום,G רשם שינוי של $ -0.0000899 (-0.77%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Gravity שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00199 (-14.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Gravity שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,G ראה שינוי של $ +0.00058 (+5.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Gravity שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00345 (-22.94%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gravity (G)?

בדוק את Gravity עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהGravity (G)

Gravity is a Layer 1 blockchain designed for mass adoption and an omnichain future.

Gravity זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Gravityההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Gravityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךGravity לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Gravityתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Gravity (G) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Gravity (G) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Gravity.

בדוק את Gravity תחזית המחיר עכשיו‏!

Gravity (G) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gravity (G) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על G הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Gravity (G)

מחפש איך לקנותGravity? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Gravityב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

G למטבעות מקומיים

1 Gravity(G) ל VND
304.99085
1 Gravity(G) ל AUD
A$0.0177327
1 Gravity(G) ל GBP
0.0085766
1 Gravity(G) ל EUR
0.0098515
1 Gravity(G) ל USD
$0.01159
1 Gravity(G) ל MYR
RM0.048678
1 Gravity(G) ל TRY
0.4750741
1 Gravity(G) ל JPY
¥1.70373
1 Gravity(G) ל ARS
ARS$15.5570252
1 Gravity(G) ל RUB
0.9354289
1 Gravity(G) ל INR
1.0143568
1 Gravity(G) ל IDR
Rp186.9354577
1 Gravity(G) ל KRW
16.0971192
1 Gravity(G) ל PHP
0.6565735
1 Gravity(G) ל EGP
￡E.0.5622309
1 Gravity(G) ל BRL
R$0.062586
1 Gravity(G) ל CAD
C$0.0159942
1 Gravity(G) ל BDT
1.4100394
1 Gravity(G) ל NGN
17.7216895
1 Gravity(G) ל COP
$46.36
1 Gravity(G) ל ZAR
R.0.2036363
1 Gravity(G) ל UAH
0.4804055
1 Gravity(G) ל VES
Bs1.6226
1 Gravity(G) ל CLP
$11.11481
1 Gravity(G) ל PKR
Rs3.2859968
1 Gravity(G) ל KZT
6.2011136
1 Gravity(G) ל THB
฿0.3756319
1 Gravity(G) ל TWD
NT$0.3530314
1 Gravity(G) ל AED
د.إ0.0425353
1 Gravity(G) ל CHF
Fr0.009272
1 Gravity(G) ל HKD
HK$0.0905179
1 Gravity(G) ל AMD
֏4.4371156
1 Gravity(G) ל MAD
.د.م0.10431
1 Gravity(G) ל MXN
$0.2151104
1 Gravity(G) ל SAR
ريال0.0434625
1 Gravity(G) ל PLN
0.0421876
1 Gravity(G) ל RON
лв0.0499529
1 Gravity(G) ל SEK
kr0.1103368
1 Gravity(G) ל BGN
лв0.0193553
1 Gravity(G) ל HUF
Ft3.9353845
1 Gravity(G) ל CZK
0.2430423
1 Gravity(G) ל KWD
د.ك0.00353495
1 Gravity(G) ל ILS
0.0389424
1 Gravity(G) ל AOA
Kz10.5650963
1 Gravity(G) ל BHD
.د.ب0.00436943
1 Gravity(G) ל BMD
$0.01159
1 Gravity(G) ל DKK
kr0.0738283
1 Gravity(G) ל HNL
L0.3034262
1 Gravity(G) ל MUR
0.5289676
1 Gravity(G) ל NAD
$0.2031727
1 Gravity(G) ל NOK
kr0.1167113
1 Gravity(G) ל NZD
$0.019703
1 Gravity(G) ל PAB
B/.0.01159
1 Gravity(G) ל PGK
K0.0489098
1 Gravity(G) ל QAR
ر.ق0.0420717
1 Gravity(G) ל RSD
дин.1.160159

Gravity מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gravity, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרGravity הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gravity

כמה שווה Gravity (G) היום?
החי Gהמחיר ב USD הוא 0.01159 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי G ל USD?
המחיר הנוכחי של G ל USD הוא $ 0.01159. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Gravity?
שווי השוק של G הוא $ 115.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של G?
ההיצע במחזור של G הוא 9.99B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של G?
‏‏G השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07156725129070174 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של G?
G ‏‏רשם מחירATL של 0.009919676446796654 USD.
מהו נפח המסחר של G?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור G הוא $ 522.72K USD.
האם G יעלה השנה?
G ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את G תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:41:40 (UTC+8)

Gravity (G) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

פרוטוקול Aave שולט בשוק ההשאלות DeFi

Aave נכנס לרשימת הפרוטוקולים הגדולים ביותר שמופעלים בשוק הפיננסים המבוזרים (DeFi).

הוא הצליח לתפוס עמדות דומיננטיות בשוק ההשאלות DeFi. תחום זה הופך לאחד המבטיחים ביותר, מכיוון שהוא מפשט את הגישה למימון.

August 23, 2025

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

G-ל-USD מחשבון

סְכוּם

G
G
USD
USD

1 G = 0.01159 USD

מסחרG

USDTG
$0.01159
$0.01159$0.01159
-0.85%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד