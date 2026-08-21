Noel Claw מחיר היום

מחיר Noel Claw (NOELCLAW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOELCLAW ל USD הוא $ 0 לכל NOELCLAW.

Noel Claw כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,972.74, עם היצע במחזור של 99.84B NOELCLAW. ב‑24 השעות האחרונות, NOELCLAW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, NOELCLAW נע ב -1.00% בשעה האחרונה ו +23.81% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Noel Claw (NOELCLAW) מידע שוק

שווי שוק $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K אספקת מחזור 99.84B 99.84B 99.84B אספקה כוללת 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206 99,836,739,267.92206

שווי השוק הנוכחי של Noel Claw הוא $ 14.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NOELCLAW הוא 99.84B, עם היצע כולל של 99836739267.92206. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.97K.