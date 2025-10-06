ExchangeDEX+
קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידיים500Xלהרוויחאירועים
עוד
CHZ Frenzy
מחיר River בזמן אמת היום הוא 3.817 USD.RIVER שווי השוק הוא 74,813,200 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר RIVER ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!מחיר River בזמן אמת היום הוא 3.817 USD.RIVER שווי השוק הוא 74,813,200 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר RIVER ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על RIVER

RIVER מידע על מחיר

מה זה RIVER

RIVER מסמך לבן

RIVER אתר רשמי

RIVER טוקניומיקה

RIVER תחזית מחיר

RIVER היסטוריה

RIVER מדריך קנייה

RIVERממיר מטבעות לפיאט

RIVER ספוט

RIVER חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

River סֵמֶל

River מְחִיר(RIVER)

1 RIVER ל USDמחיר חי:

$3.8168
$3.8168$3.8168
+0.53%1D
USD
River (RIVER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:28:16 (UTC+8)

River מחיר היום

מחיר River (RIVER) בזמן אמת היום הוא $ 3.817, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIVER ל USD הוא $ 3.817 לכל RIVER.

River כרגע מדורג במקום #338 לפי שווי שוק של $ 74.81M, עם היצע במחזור של 19.60M RIVER. ב‑24 השעות האחרונות, RIVER סחר בין $ 3.4979 (נמוך) ל $ 4.1101 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.246419991222751, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.137662800262792.

ביצועים לטווח קצר, RIVER נע ב +2.79% בשעה האחרונה ו -49.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 467.82K.

River (RIVER) מידע שוק

No.338

$ 74.81M
$ 74.81M$ 74.81M

$ 467.82K
$ 467.82K$ 467.82K

$ 381.70M
$ 381.70M$ 381.70M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

שווי השוק הנוכחי של River הוא $ 74.81M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 467.82K. ההיצע במחזור של RIVER הוא 19.60M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 381.70M.

River היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.4979
$ 3.4979$ 3.4979
24 שעות נמוך
$ 4.1101
$ 4.1101$ 4.1101
גבוה 24 שעות

$ 3.4979
$ 3.4979$ 3.4979

$ 4.1101
$ 4.1101$ 4.1101

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

+2.79%

+0.53%

-49.08%

-49.08%

River (RIVER) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Riverהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.020122+0.53%
30 ימים$ -0.0825-2.12%
60 ימים$ +3.317+663.40%
90 ימים$ +3.317+663.40%
River שינוי מחיר היום

היום,RIVER רשם שינוי של $ +0.020122 (+0.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

River שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0825 (-2.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

River שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,RIVER ראה שינוי של $ +3.317 (+663.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

River שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +3.317 (+663.40%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של River (RIVER)?

בדוק את River עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור River

River (RIVER) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של RIVER הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
River (RIVER) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של River עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר River יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור RIVER תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על River תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב River

מוכן להתחיל עם River? קניית RIVER מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות River. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את River (RIVER) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-19.60M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וRiverיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות River (RIVER) מדריך

מה אפשר לעשות עם River

החזקת River מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של River (RIVER) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
--
יוצר
--
לוקח
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
--
יוצר
--
לוקח

בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהRiver (RIVER)

River is building a chain-abstraction stablecoin system that enables cross-chain collateral, yield, and liquidity—all without bridging. Powered by the omni-CDP stablecoin satUSD, users can earn, leverage, and scale across different ecosystems natively.

River מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של River, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרRiver הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על River

כמה שווה 1 River ב-2030?
אם River תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של River מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:28:16 (UTC+8)

River (RIVER) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על River

RIVER USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב RIVER עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של RIVER USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב River (RIVER) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב River מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTRIVER
$3.8168
$3.8168$3.8168
+0.20%
0.00% (USDT)

עוד מטבעות קריפטו לחקירה

מטבעות הקריפטו המובילים עם נתוני שוק זמינים ב-MEXC

HOT

מטבעות קריפטוגרפיים מגמתיים כיום שזוכים לתשומת לב משמעותית בשוק

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
UCN

UCN

UCN
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

נוסף לאחרונה

מטבעות קריפטוגרפיים שרשומים לאחרונה הזמינים למסחר

Datagram Network

Datagram Network

DGRAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

HAiO

HAiO

HAIO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Finsteco

Finsteco

FNST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

GAIB

GAIB

GAIB

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SACHI

SACHI

SACHI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

המרוויחים המובילים

העליות הגדולות ביותר בקריפטו היום

BNBird

BNBird

BIRD

$0.0055000
$0.0055000$0.0055000

+2,015.38%

DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000000415
$0.00000000415$0.00000000415

+257.75%

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000000003258
$0.0000000000003258$0.0000000000003258

+182.81%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.000000520
$0.000000520$0.000000520

+58.53%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000000008709
$0.0000000000008709$0.0000000000008709

+45.15%

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

RIVER-ל-USD מחשבון

סְכוּם

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 3.817 USD