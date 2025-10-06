River מחיר היום

מחיר River (RIVER) בזמן אמת היום הוא $ 3.817, עם שינוי של 0.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RIVER ל USD הוא $ 3.817 לכל RIVER.

River כרגע מדורג במקום #338 לפי שווי שוק של $ 74.81M, עם היצע במחזור של 19.60M RIVER. ב‑24 השעות האחרונות, RIVER סחר בין $ 3.4979 (נמוך) ל $ 4.1101 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 10.246419991222751, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.137662800262792.

ביצועים לטווח קצר, RIVER נע ב +2.79% בשעה האחרונה ו -49.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 467.82K.

River (RIVER) מידע שוק

דירוג No.338 שווי שוק $ 74.81M$ 74.81M $ 74.81M נפח (24 שעות) $ 467.82K$ 467.82K $ 467.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 381.70M$ 381.70M $ 381.70M אספקת מחזור 19.60M 19.60M 19.60M מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 19.60% בלוקצ'יין ציבורי ETH

